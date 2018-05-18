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Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

18 мая
2018 год

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18 мая 2018
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек предложила Кристине Орбакайте главную роль в спектакле «Двое на качелях». Певица приняла предложение, отметив, что для нее это было «громом среди ясного неба».

Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

«Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить. С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают», - прокомментировала свое решение Орбакайте.

Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник»

Ранее предложенную Орбакайте роль исполняла Чулпан Хаматова, однако актриса объявила о «творческом отпуске» еще в конце прошлого года. Отпуск должен был длиться шесть месяцев, однако есть подозрения, что актриса не скоро появится на сцене «Современника». Но ее можно будет увидеть в мае и июне в спектакле «Две комнаты» в «Гоголь-центре».
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Галина ВолчекКристина ОрбакайтеЧулпан Хаматова

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Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле театра «Современник» фотографии
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обсуждение >>
№ 7
АнаВарякинА   19.05.2018 - 11:08
N-ру 6 mrPedaqoq * А кто у нас из певцов очень то? Позор, почти все под фонограмму! Это как если бы за артистами балета, худо-бедно что-то изображающими на сцене, на заднике параллельно шел кинопоказ... читать далее>>
№ 6
mrPedagog   19.05.2018 - 07:53
Ну интересно, конечно же, посмотреть на Орбакайте, как актрису театра. Но как певица она - не очень то. читать далее>>
№ 5
Teymur   18.05.2018 - 16:49
Галине Волчек верю. Хаматову не особо воспринимаю (везде предсказуема - единственная роль, кмк - в "Лунном папе"), хотя в целом отношусь нормально. А Орбакайте просто люблю - давно, ещё с 1984... читать далее>>
№ 3
Rosomaha (Москва)   18.05.2018 - 10:17
Юлия всё та же ( Саратов), поддерживаю Вас. Уверена, что и сыграете, и станцуете и даже споёте не хуже, а лучше нашей "барАнессы". ) читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   18.05.2018 - 08:19
№ 1 Юлия всё та же (Саратов),вам надо писать на электронную почту Галины Волчек и прислать видео.Здесь вам не ответят.Желаю успеха! читать далее>>
Всего сообщений: 6
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