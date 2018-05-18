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Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

18 мая
2018 год

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18 мая 2018
17 мая в семье 60-летнего голивудского актера Алека Болдуина случилось пополнение. Его 34-летняя жена Хилария родила мальчика. Это четвертый общий ребенок пары. У Алека есть еще 22-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер, так что для него новорожденный – пятый наследник.

Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

«Он здесь! Он идеален!», – поделилась эмоциями с поклонниками Хилария в соцсети, опубликовав первое фото с малышом.

Алек и его жена – инструктор по йоге Хилария уже воспитывают троих детей: четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза.

Алек Болдуин стал отцом в пятый раз
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Алек Болдуин стал отцом в пятый раз фотографии
Алек Болдуин стал отцом в пятый раз фотографии
Алек Болдуин стал отцом в пятый раз фотографии
Алек Болдуин стал отцом в пятый раз фотографии
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