Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

17 мая в семье 60-летнего голивудского актера Алека Болдуина
случилось пополнение. Его 34-летняя жена Хилария родила мальчика. Это четвертый общий ребенок пары. У Алека есть еще 22-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер
, так что для него новорожденный – пятый наследник.
«Он здесь! Он идеален!»
, – поделилась эмоциями с поклонниками Хилария в соцсети, опубликовав первое фото с малышом
.
Алек и его жена – инструктор по йоге Хилария уже воспитывают троих детей: четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза.
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