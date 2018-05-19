Райан Рейнольдс признался в любви Сергею Шнурову

Недавно на странице лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова
в инстаграме появилось видео
, где он исполняет новую авторскую композицию. В песне Шнуров пожаловался, что его не зовут сниматься в Голливуд, хотя он был бы не против сняться, например, в «Дэдпуле»
.
«Если бы снимался я в «Дэдпуле», я б сыграл, наверное, алкаша»
, - спел Шнуров.
Послание российского музыканта все-таки дошло до Голливуда. Ролик оценил Райан Рейнольдс
, исполнитель роли известного антигероя, он даже оставил свой комментарий под роликом.
«Теперь не Колосс (герой серии фильмов «Люди-Икс»), а вы мой любимый русский»
, - написал Рейнольдс.
Шнуров в ответ опубликовал скриншот с комментарием и подписал его так: «Да, Райан Рейнольдс! В «Дэдпуле-3» увидимся!»
.
Кстати, в финальных титрах фильма «Дэдпул-2»
, который появился на российских экранах вчера, можно услышать композицию группировки «Ленинград».
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