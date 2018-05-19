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Илья Найшуллер снял анимационный клип для «Ленинграда» и Глюкозы

19 мая
2018 год

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19 мая 2018
Группировка «Ленинрад» совместно с певицей Глюкозой и репером ST выпустила клип на новую песню «Жу-Жу». Режиссером непривычного для «Ленинграда» анимационного клипа выступил Илья Найшуллер, который уже несколько раз сотрудничал с группировкой.

Илья Найшуллер снял анимационный клип для «Ленинграда» и Глюкозы

По традиции, текст песни и сюжет клипа почти не связаны – Глюкоза поет о недовольных жизнью людях, а на экране мы видим остросюжетный боевик с элементами фантастики. Персонажи-киборги, имеющие поразительное сходство с Глюкозой, Шнуровым и ST, участвуют в захватывающих кровавых перестрелках.

Внимание! В клипе есть котики.

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Глюк'ozаИлья Найшуллер

фотографии >>
Илья Найшуллер снял анимационный клип для «Ленинграда» и Глюкозы фотографии
Илья Найшуллер снял анимационный клип для «Ленинграда» и Глюкозы фотографии
Илья Найшуллер снял анимационный клип для «Ленинграда» и Глюкозы фотографии
Илья Найшуллер снял анимационный клип для «Ленинграда» и Глюкозы фотографии
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