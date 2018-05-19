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Вера Сотникова перечислила все свои романы

19 мая
2018 год

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19 мая 2018
Актриса Вера Сотникова стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о своих мужчинах и поведала, как бросила сына ради работы.

Вера Сотникова перечислила все свои романы

Еще в студенчестве Вера познакомилась с мужчиной, за которого вышла замуж, и от которого родила сына Яна. По словам Сотниковой, муж не хотел этого ребенка. Когда родился Ян, актрисе пришлось отдать сына на воспитание своей матери - в Волгоград, пока сама она строила карьеру в столице.

Через некоторое время Сотникова познакомилась с поклонником ее творчества, немецким бизнесменом Эpнcтом Пиндуpом, который вскоре начал за ней ухаживать. Мужчина несколько раз делал Вере предложение, осыпал дорогими подарками. Купил актрисе квартиру в Москве, машину. Бизнесмен также не раз предлагал ей уехать с ним в Германию.

«Я подумала: «И что я буду там делать? Борщи варить?» Сказала: «Нет, Эрнст. Не дай Бог!» И предложила ему такую модель: «Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь», – рассказала Сотникова.

Вскоре бурный роман закончился, и актриса влюбилась в российского актера Владислава Ветрова. У него была своя семья, но это не помешало Сотниковой предложить ему сожительствовать в квартире, которую ей подарил бизнесмен.

«Влад себя очень неуютно чувствовал. У него были и жена, и ребенок маленький… Он рвался к сыну. А меня эта ситуация тоже не устраивала, мне нужно, чтобы был только мой», – призналась Вера.

Ветров все-таки вернулся к законной супруге. Однако актриса отметила, что спокойно отпустила его и погрузилась в работу.

Следующим возлюбленным Веры стал певец Владимир Кузьмин, с которым она также заселилась в квартиру, подаренную немецким бизнесменом. Сотникова объяснила в беседе с Корчевниковым, почему она так часто влюблялась.

Вера Сотникова перечислила все свои романы

«Ну, если такая страстная натура! Такое сердце, которое требует сильных амплитуд! Я ничего плохого никому не сделала. Я просто любила».

С Кузьминым они прожили семь лет. По словам актрисы, в этих отношениях она была и женой, и костюмером и даже режиссером клипов.

Следующий роман у Сотниковой был с продюсером Ренатом Давлетьяровым. Вера рассказала, что расставание с Кузьминым далось ей тяжелее всего.

«Крышу снесло конкретно, как будто меня на провода кинули! С Ренатом был такой мощный заряд. Скорее всего, образовался вакуум тишины с Вовой, и мне преподнесли ярчайшую человеческую субстанцию, меня потянуло как магнитом. С Кузьминым уже было все понятно. Из всех расставаний… это было самое трагическое».

Но и эти отношения не увенчались успехом, актриса и продюсер не сошлись характерами.
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Вера Сотникова перечислила все свои романы фотографии
Вера Сотникова перечислила все свои романы фотографии
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