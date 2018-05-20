Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт

20 мая
2018 год

Лайфстайл >>
20 мая 2018
19 мая 71-й Каннский международный кинофестиваль завершил свою работу. Полторы недели гости фестиваля находили в себе силы не поминать главный голливудский жупел сезона 2017-2018 - Харви Вайнштейна. Но на церемонию закрытия фестиваля пригласили одну из жертв продюсера - итальянскую актрису Азию Ардженто.

Азия Ардженто

Азия Ардженто и Ава Дюверней

Азия вышла на сцену, чтобы вручить приз за лучшую женскую роль (который получила казахская актриса Самал Еслямова), а заодно, вполне ожидаемо, толкнула обвинительную речь, адресованную не только Вайнштейну, но и сидевшим в зале людям:

«В 1997 году меня изнасиловал Харви Вайнштейн в Каннах. Мне был 21 год. Этот фестиваль был его охотничьим угодьем… Прогнозирую, что здесь его больше никогда не встретят. Он будет жить с ощущением позора и избегать киносообщества, которое раньше принимало его и покрывало его преступления. И даже в этом зале сегодня сидят люди, которые должны понести ответственность за преступления против женщин».

Кейт Бланшетт

Леа Сейду

Кристен Стюарт

Бенисио Дель Торо

Этим все волнения вечера и ограничились. А по красной дорожке фестиваля прошлись все те же: Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Кьяра Мастроянни, Настасья Кински и другие. К ним присоединился выступивший на закрытии Стинг, а также режиссер Терри Гиллиам, чей многострадальный фильм «Человек, который убил Дон Кихота» был показан в последний день фестиваля. Вместе с Терри фильм представляла Ольга Куриленко.

Терри Гиллиам

Ольга Куриленко

Стинг и Шэгги

Сергей Дворцевой и Самал Еслямова

Настасья Кински

Кристен Стюарт

Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт

Эдриан Броуди

Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт

Гэри Олдман с женой

Хофит Голан

Роберто Бениньи и Николетта Браски

Кьяра Мастроянни

Азия Ардженто
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Японским «Магазинным воришкам» досталась «Золотая пальмовая ветвь»

Актриса Самал Еслямова получила награду 71-го Каннского кинофестиваля

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Катрин Денев и Эмбер Хёрд

Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
Азия АрджентоРоберто БениньиКейт БланшеттНиколетта БраскиЭдриан БроудиХарви ВайнштейнТерри ГиллиамБенисио Дель ТороСамал ЕслямоваНастасья КинскиОльга КуриленкоВиржини ЛедуайенСпайк ЛиКьяра МастроянниГэри ОлдманЛеа СейдуСтингКристен Стюарт
фильмы
Человек, который убил Дон Кихота

фотографии >>
Кьяра Мастроянни
Спайк Ли
Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт фотографии
Канны-2018. Закрытие: Ольга Куриленко, Гэри Олдман и Кейт Бланшетт фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Alex Vladimirov   21.05.2018 - 05:47
... В титрах значится. Персонаж не указан. читать далее>>
№ 1
Красная королева   20.05.2018 - 21:17
Ой, Росси де Пальма! Она у Гиллиама снялась? читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью