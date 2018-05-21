Алисса Милано рассказала о своем психическом расстройстве

В журнале Time
в рамках месяца психического здоровья появилось эссе Алиссы Милано
, в котором она рассказала о своей долгой борьбе с послеродовой депрессией.
У Алиссы двое детей: шестилетний Майло и трехлетняя Элизабелла. По словам актрисы, психическое расстройство начало развиваться у нее после первой беременности.
«Мое генерализованное тревожное расстройство, скорее всего, было вызвано моей послеродовой депрессией. И началось оно с моего путешествия в материнство»
, – заявила Милано.
В 2009 году актриса потеряла ребенка. Как и любая женщина, она тяжело пережила этот момент.
«Спустя два года после перенесенного выкидыша я узнала, что беременна сыном, Майло. Это было как сон. Потеря первого ребенка для меня стала душераздирающей, а новая беременность прекрасной: я не испытывала утренней тошноты, пять раз в неделю посещала йога-класс для беременных, ходила по две мили в день и спала днем»
, – поделилась Алисса.
Однако легкой эта беременность была не до конца. За десять дней до родов у Милано начались осложнения. Пришлось делать кесарево сечение, и спустя 18 часов родов на свет появился Майло.
«В первую ночь после того, как мы вернулись из больницы, у меня был первый приступ тревоги. Я чувствовала, что уже разочаровала своего ребенка. Мне казалось, что я провалилась как мать, потому что не смогла родить сама. Мое сердце забилось, живот стал каменным. Я чувствовала, что умираю»
, – рассказала актриса.
Когда Алисса вернулась к съемкам, беспокойство ее только усилилось. Милано была вынуждена обратиться к специалисту.
«Я зашла в тупик. Однажды ранним утром я обратилась в отделение неотложной помощи и попросила психиатра меня принять. В тот момент я почувствовала, что у меня просто нет другого выбора. Я провела в психиатрической палате три дня. Врачи убедили меня, что у меня есть силы, чтобы противостоять болезни, просить помощи и выздороветь. Скорее всего, это будет со мной до конца жизни»
.
«Если вы чувствуете беспокойство или депрессию независимо от того, есть ли у вас психологическое заболевание или нет, я хочу, чтобы вы знали: вы не одиноки»
, - заключила Милано.
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