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Валентин Гафт оказался в инвалидном кресле

21 мая
2018 год

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21 мая 2018
82-летний Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем в новом выпуске передачи «Звезды сошлись». Актер встретил съемочную группу, сидя в инвалидном кресле и объяснил свое положение тем, что страдает от болей в спине. В последние месяцы Валентину часто приходилось лежать в больницах, врачи подозревают, что у него развивается болезнь Паркинсона.

Валентин Гафт оказался в инвалидном кресле

Но сам артист предпочитает не зацикливаться на проблемах со здоровьем и просит коллег почаще звать его на работу. По мнению Гафта, как только человек перестает работать в преклонном возрасте, он превращается в развалину:
«На сцене я не чувствую боли. Многие артисты умирают на сцене. Это счастье».

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Валентин Гафт оказался в инвалидном кресле фотографии
Валентин Гафт оказался в инвалидном кресле фотографии
Валентин Гафт оказался в инвалидном кресле фотографии
Валентин Гафт оказался в инвалидном кресле фотографии
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№ 1
С ветром (Москва)   21.05.2018 - 19:50
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