Люка Бессона обвинили в изнасиловании

27-летняя французская актриса Сэнд Ван Рой
написала в полицию заявление, согласно которому Люк Бессон
изнасиловал ее, пока она была без сознания.
И нет, это случилось не десять лет назад, а недавно. Ранее режиссер уже вступал в интимную связь с Сэнд. Но потом, видимо, решил слегка разнообразить сценарий их свиданий. Актриса утверждает, что в последнюю встречу режиссер, воспользовавшись моментом, что-то подсыпал ей в чай. Выпив чаю, Сэнд потеряла сознание. А очнувшись, обнаружила следы насилия и пачку денег на столе. Бессона в номере отеля уже не было.
Бессон отрицает все обвинения, однако признает, что знаком с актрисой.
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