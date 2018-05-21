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Люка Бессона обвинили в изнасиловании

21 мая
2018 год

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21 мая 2018
27-летняя французская актриса Сэнд Ван Рой написала в полицию заявление, согласно которому Люк Бессон изнасиловал ее, пока она была без сознания.

Люка Бессона обвинили в изнасиловании

И нет, это случилось не десять лет назад, а недавно. Ранее режиссер уже вступал в интимную связь с Сэнд. Но потом, видимо, решил слегка разнообразить сценарий их свиданий. Актриса утверждает, что в последнюю встречу режиссер, воспользовавшись моментом, что-то подсыпал ей в чай. Выпив чаю, Сэнд потеряла сознание. А очнувшись, обнаружила следы насилия и пачку денег на столе. Бессона в номере отеля уже не было.
Бессон отрицает все обвинения, однако признает, что знаком с актрисой.

Люка Бессона обвинили в изнасиловании
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Люка Бессона обвинили в изнасиловании фотографии
Люка Бессона обвинили в изнасиловании фотографии
Люка Бессона обвинили в изнасиловании фотографии
Люка Бессона обвинили в изнасиловании фотографии
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№ 1
Нина Корниенко (Тверь)   23.05.2018 - 10:08
Вот и еще один попал под раздачу... читать далее>>
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