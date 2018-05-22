Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым

22 мая
2018 год

Лайфстайл >>
22 мая 2018
Юрий Стоянов стал гостем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о своей дружбе с Ильей Олейниковым.

Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым

Стоянов с Олейниковым знакомились дважды. Первый раз лишь перекинулись парой фраз после выступления в Доме журналистов, а второй – на съемках фильма «Анекдоты».

«Иногда людей сближает то, что они ненавидят одно и то же. Мы ненавидели все в этой картине: сценарий, своих персонажей…, потому что у Илюши почти не было слов, а у меня было только одно слово».

Стоянову было почти сорок лет, когда они с Ильей Олейниковым придумали передачу «Городок». Поскольку Олейников носил усы, женские роли доставались все время Стоянову. Но однажды Олейников в порыве солидарности решил сбрить усы.

Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым

«И я понял, что ничего страшнее в жизни не видел. Все равно таких женщин не бывает», - вспоминает Стоянов.

О заболевании Олейникова стало известно, когда у артиста возникли проблемы с голосом во время съемок передачи «Городок»:

«Это было в кадре. Он играл любовника, прячется в шкафу, я убегаю, и он должен очень громко крикнуть мне из шкафа. Я говорю «Илюш, я не слышу ничего, брат, ты можешь, вообще, крикнуть или нет?» И его голос начал гаснуть. И когда сделали томографию, стало ясно, что это опухоль пережимает нерв, который связан со связками. Вот так это стало известно. Потом его начали лечить. […] Я был абсолютно убежден, что мы справимся с этой историей, его не оперировали, его лечили химиотерапией и лучевой терапией. Эти процедуры вызывали у него чудовищные многочасовые мучительные приступы икоты. В одном выпуске «Городка» у нас есть персонаж - человек, который все время икает. Я придумал его, потому что мы не могли потерять съемочный день, я попросил его играть. Кроме этого все время у него кружилась голова, его тошнило. Ни один человек до последнего выпуска «Городка» никогда этого не заметит. Он не сорвал ни одного съемочного дня. Потом он лег в больницу, поговорили с врачами, они сказали, что это воспаление легких, и они подбирают антибиотики. Я уехал в Одессу, где у меня был творческий вечер. Я уехал, потому что Илья мне сказал: «Лети». И врачи убедили меня, что за эти три дня ничего не случится. И в 6 утра я получил телеграмму от его сына: «Папа умер».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем
Поиск по меткам
здоровьетвтелешоу
персоны
Борис КорчевниковИлья ОлейниковЮрий Стоянов
фильмы
Анекдоты

фотографии >>
Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым фотографии
Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым фотографии
Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым фотографии
Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
nord   22.05.2018 - 17:38
Очень хорошей была передача "Городок". Смотрел много выпусков. Всегда весело и интересно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Васильевич Чернышев
21 мая ушел из жизни оператор Сергей Васильевич Чернышев.
Александр Аскольдов
21 мая ушёл из жизни режиссёр Александр Аскольдов.
Александр Пьянзин
18 мая ушёл из жизни актёр Александр Пьянзин.
Елена Гремина
16 мая ушла из жизни сценарист Елена Гремина.

День рождения >>

Леван Абашидзе
Миразбек Азизов
Сергей Векслер
Николай Гринько
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Николай Олялин
Пётр Соболевский
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Ричард Бенджамин
Джиннифер Гудвин
Николай Ли Каас
Лоуренс Оливье
Сьюзен Страсберг
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
Круги дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Хан Соло: Звездные войны. Истории
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью