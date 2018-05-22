Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым

Стоянов с Олейниковым знакомились дважды. Первый раз лишь перекинулись парой фраз после выступления в Доме журналистов, а второй – на съемках фильма «Анекдоты».
«Иногда людей сближает то, что они ненавидят одно и то же. Мы ненавидели все в этой картине: сценарий, своих персонажей…, потому что у Илюши почти не было слов, а у меня было только одно слово».
Стоянову было почти сорок лет, когда они с Ильей Олейниковым придумали передачу «Городок». Поскольку Олейников носил усы, женские роли доставались все время Стоянову. Но однажды Олейников в порыве солидарности решил сбрить усы.
«И я понял, что ничего страшнее в жизни не видел. Все равно таких женщин не бывает», - вспоминает Стоянов.
О заболевании Олейникова стало известно, когда у артиста возникли проблемы с голосом во время съемок передачи «Городок»:
«Это было в кадре. Он играл любовника, прячется в шкафу, я убегаю, и он должен очень громко крикнуть мне из шкафа. Я говорю «Илюш, я не слышу ничего, брат, ты можешь, вообще, крикнуть или нет?» И его голос начал гаснуть. И когда сделали томографию, стало ясно, что это опухоль пережимает нерв, который связан со связками. Вот так это стало известно. Потом его начали лечить. […] Я был абсолютно убежден, что мы справимся с этой историей, его не оперировали, его лечили химиотерапией и лучевой терапией. Эти процедуры вызывали у него чудовищные многочасовые мучительные приступы икоты. В одном выпуске «Городка» у нас есть персонаж - человек, который все время икает. Я придумал его, потому что мы не могли потерять съемочный день, я попросил его играть. Кроме этого все время у него кружилась голова, его тошнило. Ни один человек до последнего выпуска «Городка» никогда этого не заметит. Он не сорвал ни одного съемочного дня. Потом он лег в больницу, поговорили с врачами, они сказали, что это воспаление легких, и они подбирают антибиотики. Я уехал в Одессу, где у меня был творческий вечер. Я уехал, потому что Илья мне сказал: «Лети». И врачи убедили меня, что за эти три дня ничего не случится. И в 6 утра я получил телеграмму от его сына: «Папа умер».
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