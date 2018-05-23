Юрий Колокольников рассказал о переезде в Канаду

Юрий Колокольников стал гостем youtube-шоу «вДудь». С подросткового возраста Юрий Колокольников живет на две страны - Россию и Америку. У актера два гражданства - российское и канадское. Дудь попросил Юрия рассказать о переезде в Канаду и попытках построить карьеру в Голливуде.
«Я родился в Москве в 80-м году и жил на окраине города, в Орехово-Борисово, до 85-го года. Моя мама эмигрировала в 85-м году, тогда была большая волна. Это было другое время. Я иногда думаю, как мама одна с двумя сыновьями уехала…Это же не как сейчас, это было сжигание мостов. Она хотела другой жизни, она внутренне свободный человек. У нее были проблемы из-за того, что она еврейка, ее не брали в МГУ. Потом, это был Афганистан - и она боялась за своих детей. Никто ведь не знал, что через 5 лет все рухнет. С десяти лет я жил с отцом и с его женой. Отец остался в Москве, и в 90-х мама послала меня обратно жить к нему».
О карьере в Голливуде:
«У меня не было такой идеи: «Всё, я сейчас закончу институт и поеду в Америку завоевывать Голливуд!». Я все время туда ездил - на лето, на месяц. Я как бы существовал в двух мирах.
Здесь я сниматься начал «В августе 44-го» - первый такой большой проект, и он выстрелил. Ну потом я поехал туда, там что-то поболтался, помотался. Курьером работал, официантом в армянском ресторане в Лос-Анджелесе. Правда, проработал я там недолго, 3 дня. Там была огромная армянская свадьба, куча людей, женщин нарядных, и я разлил суп бедной армянской женщине прямо на голову, в какой-то суете».
В Голливуде Юрий разослал по агентствам свое портфолио и решил, что нужно придумать себе благозвучный псевдоним, который смогут выговорит американцы. Так появился «юный, сладенький Себастьян Уинтерс».
Еще в начале карьеры Юрию довелось работать с Кириллом Серебренниковым. Дудь спросил актера, «почему Серебренников крутой?»
«Он математик и физик, а это определенный склад ума. Это игра разума, игра диалектики, мощная фантазия. Этим режиссеры большие и отличаются. Артисты любят его за то, что он может четко объяснить, что от тебя хочет. А если у тебя сразу не получится, то он тебя в итоге подведет к тому, что ты сделаешь, как ему нужно».
На вопрос Дудя, какой паспорт Юрий выберет в случае, есл возникнет такая необходимость, Колокольников ответил, что ему не хотелось бы выбирать. К тому же, по мнению актера, возникновение такой ситуации в будущем невозможно, потому что «уже никому не выгодно».
Также ведущий бросил вызов Юрию, попросив его какое-то время пообщаться по-английски. Часть интервью, в которой Колокольников рассказывает про кастинг в Голливуде, проходила на английском.
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