Иван Ургант высмеял новость о своей покупке за 7 миллионов долларов

Не так давно в СМИ появилась информация, что телеведущий Иван Ургант приобрел роскошный особняк на Рублевке стоимостью 7 миллионов долларов
. Размер и состав земельных владений ведущего был описан в мельчайших подробностях. Однако выяснилось, что сам Иван Ургант был не в курсе всех событий. Он даже не предполагал, что мог променять родовое поместье на особняк.
В свежем выпуске шоу «Вечерний Ургант» он, не переставая, шутил над этой ситуацией. Поводом стала новость, что ученые разработали миниатюрную модель дома из кремния длинной в 25 микрометров. Ургант пошутил, что размер такого дома соответствует длине волос его соведущего Дмитрия Хрусталева
, и сказал, что прическа Хрусталева состоит из «невидимых домов».
«Кстати, если говорить про невидимые дома. Слышал про мой дом за семь миллионов долларов?»
, - спросил Иван у Дмитрия.
«Да, я как раз ехал в метро, читал газету, а там черным по желтому написано: Иван Ургант купил дом за семь миллионов долларов. Как тебе живётся в нем?»
- поинтересовался тот.
«Действительно, в журнале «Стархит» опубликовано расследование, что я за семь миллионов долларов купил дом и переезжаю из своего родового поместья. Сейчас, если мы все замолчим, Мы услышим, как в Петербурге смеётся моя бабушка, народная артистка Нина Ургант»
, - пошутил Ургант.
«Мне неприятно одно: ребята занизили цену. Я ведь брал дом за семь миллиардов долларов. Я человек богатый. Не такой богатый, как главный редактор журнала «Стархит» (Андрей Малахов), но достаточно богатый, чтобы позволить себе дом за семь миллиардов»
.
«Написано, что мы всей семьей переехали в новый дом. И даже опубликована фотография этого дома. Теперь она висит у нас на самом видном месте, на бревнах между иконами. И дети, когда утром в школу встают, смотрят на эту фотографию, целуют ее и кланяются»
, - продолжил шутить ведущий.
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