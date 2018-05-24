Станислав Садальский поделился историей о Любови Полищук

21 мая народной артистке России Любови Полищук
исполнилось бы 69 лет. Жизнь актрисы оборвалась утром 28 ноября 2006 года. Долгое время она боролась с онкологией.
Близкий друг актрисы Станислав Садальский
поделился с подписчиками в Инстаграме
случаем из жизни Любови Полищук.
«Таня Васильева и Люба Полищук никогда не были подругами. Просто пересекаясь на съемочной площадке, относились друг к другу хорошо. Это тоже много. Как актрисы они были достаточно далеки и мало, чем связаны. Но Таня всегда в [спектакле] «Голая правда» вспоминает Любу как яркий пример человеческих качеств, абсолютно не свойственных нашей актерской братии. Как-то Леонид Трушкин выгнал Татьяну из Театра Антона Чехова в ответ на ее просьбу перенести спектакль из-за намечавшихся съемок в Индии. В итоге и кино заграничное не случилось, и работу потеряла: после увольнения Трушкин на роль в спектакле «Там же, тогда же…» вместо Тани ввел Любу Полищук. Но она согласилась на ввод только после звонка Васильевой. Полищук позвонила ей и сказала: «Таня, мне предлагают играть. Если скажешь, чтобы не шла, - откажусь». Таня, конечно, ответила: «Иди». И теперь говорит, что тот поступок Любы – уникальный и неправдоподобный. Такое с ней случилось в первый и единственный раз в жизни. Больше с такой порядочностью и честностью в актерской среде она не сталкивалась. Интриги, сплетни, ложь, зависть, предательство – вот таких примеров много. И еще Таня добавляет, что хотела бы иметь такую подругу...»
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