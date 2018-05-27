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Сергей Шнуров разводится с женой

27 мая
2018 год

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27 мая 2018
25 мая Сергей Шнуров посредством своей странички в Инстаграме оповестил общественность о разводе с женой, Матильдой Шнуровой (настоящее имя Елена Мозговая), с которой они прожили в браке восемь лет.

Сергей Шнуров разводится с женой

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо».

Сергей Шнуров разводится с женой

Чуть позже в Инстаграме Сергея появилась еще одна публикация. Лиричная:

«Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может и убит.
И кровь сочится межу строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть,что вспомнить этой ночью.
Я про***л свою мечту.
Виновен? Или не виновен?
Хотел, б****, на***ть судьбу?
Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не на**у.
Я есть - кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придётся отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счёт».
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Сергей Шнуров разводится с женой фотографии
Сергей Шнуров разводится с женой фотографии
Сергей Шнуров разводится с женой фотографии
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