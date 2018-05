Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро выпустила клип на песню, приуроченную к Чемпионату Мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.Композицию под названием «United By Love» (Объединенные любовью) Орейро исполняет на трех языках: испанском, английском и русском. В песне она призывает весь мир объединиться и забыть обо всех проблемах ради любви к футболу.Чуть ранее Уилл Смит выложил в соцсети песню Live It Up, которая стала официальным гимном Чемпионата.