«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви

Исполнительница одной из главных ролей в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» Ирина Старшенбаум дала интервью журналу Hello!
, в котором рассказала о съемках фильма, внутренней свободе и особенностях русского менталитета.
О съемках фильма «Лето»
«Каждый день на съемочной площадке был для меня глотком свежего воздуха, возможностью взглянуть на профессию под другим углом. Серебренников постоянно искал новые формы и буквально погружал нас в прошлое».
«Фильм рассказывает о времени, когда у людей почти не было личного пространства. Герои живут в тесных пеналах, где помещаются и дети, и родители, и друзья, которые круглосуточно приходят в гости, пьют портвейн, слушают музыку…».
Об отношениях россиян к исторической недостоверности
«Мне кажется, это особенность именно нашего менталитета — искать энциклопедическую точность в биографических фильмах. Мы не снимали документальное кино, и авторы имели право на свое художественное видение. «Лето» — это запечатленный на пленку кусочек жизни, передающий дух эпохи. Вроде ничего такого не происходит, но за этим столько чувств и эмоций! Я надеюсь, что, посмотрев фильм, зрители вдохнут ощущение молодости, свободы. И услышат много потрясающей музыки!»
О женщинах-музах
«Этих женщин отличает какая-то особая энергия, которая вдохновляет мужчин, заставляет их что-то созидать. При этом женщина ничего специального для этого не делает — она просто такая, какая есть».
О талантливых мужчинах
«Мне кажется, многие мужчины, особенно талантливые, вообще очень уязвимы. По большому счету, на каждого найдется своя муза, способная и вдохновить, и в то же время уколоть в самое сердце».
«Я бы не смогла полюбить пассивного человека, того, кто ничем не интересуется. Талантливый человек для меня тот, кто способен сам себя мотивировать, кто горит каким-то делом. А что это за дело — уже не так важно».
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