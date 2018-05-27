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«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви

27 мая
2018 год

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27 мая 2018
Исполнительница одной из главных ролей в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» Ирина Старшенбаум дала интервью журналу Hello!, в котором рассказала о съемках фильма, внутренней свободе и особенностях русского менталитета.

«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви

О съемках фильма «Лето»

«Каждый день на съемочной площадке был для меня глотком свежего воздуха, возможностью взглянуть на профессию под другим углом. Серебренников постоянно искал новые формы и буквально погружал нас в прошлое».

«Фильм рассказывает о времени, когда у людей почти не было личного пространства. Герои живут в тесных пеналах, где помещаются и дети, и родители, и друзья, которые кругло­суточно приходят в гости, пьют портвейн, слушают музыку…».

Об отношениях россиян к исторической недостоверности

«Мне кажется, это особенность именно нашего менталитета — искать энциклопедическую точность в биографических фильмах. Мы не снимали документальное кино, и авторы имели право на свое художественное видение. «Лето» — это запечатленный на пленку кусочек жизни, передающий дух эпохи. Вроде ничего такого не происходит, но за этим столько чувств и эмоций! Я надеюсь, что, посмотрев фильм, зрители вдохнут ощущение молодости, свободы. И услышат много потрясающей музыки!»

«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви

О женщинах-музах

«Этих женщин отличает какая-то особая энергия, которая вдохновляет мужчин, заставляет их что-то созидать. При этом женщина ничего специального для этого не делает — она просто такая, какая есть».

О талантливых мужчинах

«Мне кажется, многие мужчины, особенно талантливые, вообще очень уязвимы. По большому счету, на каждого найдется своя муза, способная и вдохновить, и в то же время уколоть в самое сердце».

«Я бы не смогла полюбить пассивного человека, того, кто ничем не интересуется. Талантливый человек для меня тот, кто способен сам себя мотивировать, кто горит каким-то делом. А что это за дело — уже не так важно».
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«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви фотографии
«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви фотографии
«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви фотографии
«Я бы не смогла полюбить пассивного человека»: Ирина Старшенбаум о любви фотографии
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