Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве

28 мая в СК «Олимпийский» состоится концерт супергруппы «Hollywood Vampire». А это значит, что на московской сцене выступит Джонни Депп
вместе с Элисом Купером
и гитаристом «Aerosmith» Джо Перри
. Джонни прибыл в столицу заранее и решил ознакомиться с культурными достопримечательностями города.
Актер посетил мемориальную квартиру Владимира Маяковского на Красной Пресне. По словам Деппа, музей произвел на него огромное впечатление. Он даже написал заметку в книге отзывов.
«Я был абсолютно поражен вашим гостеприимством и близостью к гению Маяковского. С уважением, Джонни Депп»
.
Сотрудники музея рассказали, что голливудский актер вел себя весьма тактично, без лишнего пафоса, и произвел впечатление умного и воспитанного человека.
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