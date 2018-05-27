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Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве

27 мая
2018 год

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27 мая 2018
28 мая в СК «Олимпийский» состоится концерт супергруппы «Hollywood Vampire». А это значит, что на московской сцене выступит Джонни Депп вместе с Элисом Купером и гитаристом «Aerosmith» Джо Перри. Джонни прибыл в столицу заранее и решил ознакомиться с культурными достопримечательностями города.

Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве

Актер посетил мемориальную квартиру Владимира Маяковского на Красной Пресне. По словам Деппа, музей произвел на него огромное впечатление. Он даже написал заметку в книге отзывов.

«Я был абсолютно поражен вашим гостеприимством и близостью к гению Маяковского. С уважением, Джонни Депп».

Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве

Сотрудники музея рассказали, что голливудский актер вел себя весьма тактично, без лишнего пафоса, и произвел впечатление умного и воспитанного человека.
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Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве фотографии
Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве фотографии
Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве фотографии
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№ 1
и пр.   27.05.2018 - 22:57
Джонни Депп - это голова! ) читать далее>>
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