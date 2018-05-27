Николай Цискаридзе поделился комичным случаем из жизни

Героем очередного выпуска программы Марии Шукшиной
«В гости по утрам» стал российский артист балета Николай Цискаридзе
. В беседе с ведущей он рассказал о детстве, о своем отношении к соцсетям и поделился интересным случаем и жизни.
Однажды к Николаю приехала поклонница и заявила, что выходит за него замуж. Однако сам Цискаридзе даже не подозревал об этом.
«Закончился спектакль в Большом театре, выхожу я, и вдруг какая-то девушка мне говорит: «Я приехала!». Я говорю: «Очень приятно, а из какого города вы? Вам нравится в столице?», а она говорит: «Я приехала насовсем!». Я говорю: «Ой, поздравляю, вы теперь живете в Москве», а она говорит: «Нет, я к тебе приехала!». Оказывается, фейк переписывался, а она приехала насовсем замуж. Это ужасно было, конечно, она стала показывать в телефоне переписки, а я сказал ей, что у меня нет соцсетей»
, - поделился он.
Действительно, у артиста нет аккаунтов ни в одной социальной сети. Цискаридзе предпочитает не выставлять свою жизнь напоказ. По словам Николая, без соцсетей у него больше свободного пространства.
«Я вообще не понимаю понятия личного для общественного. Есть очень много журналов хороших, в которых люди рассказывают: развелся, свелся, разошелся, ударился, родила, не родила... Причем очень много людей, которых я действительно знаю, и мне так странно, что у них есть желание об этом рассказать. Мне кажется, тогда нет никакого личного пространства. У меня нет никаких социальных сетей. Я не приемлю этого, не понимаю, как можно на каком-то фоне фотографироваться и тут же выложить. Я с большим удовольствием сфотографируюсь и себе в копилочку положу, потому что это мое воспоминание»
.
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