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Николай Цискаридзе поделился комичным случаем из жизни

27 мая
2018 год

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27 мая 2018
Героем очередного выпуска программы Марии Шукшиной «В гости по утрам» стал российский артист балета Николай Цискаридзе. В беседе с ведущей он рассказал о детстве, о своем отношении к соцсетям и поделился интересным случаем и жизни.

Николай Цискаридзе поделился комичным случаем из жизни

Однажды к Николаю приехала поклонница и заявила, что выходит за него замуж. Однако сам Цискаридзе даже не подозревал об этом.

«Закончился спектакль в Большом театре, выхожу я, и вдруг какая-то девушка мне говорит: «Я приехала!». Я говорю: «Очень приятно, а из какого города вы? Вам нравится в столице?», а она говорит: «Я приехала насовсем!». Я говорю: «Ой, поздравляю, вы теперь живете в Москве», а она говорит: «Нет, я к тебе приехала!». Оказывается, фейк переписывался, а она приехала насовсем замуж. Это ужасно было, конечно, она стала показывать в телефоне переписки, а я сказал ей, что у меня нет соцсетей», - поделился он.

Действительно, у артиста нет аккаунтов ни в одной социальной сети. Цискаридзе предпочитает не выставлять свою жизнь напоказ. По словам Николая, без соцсетей у него больше свободного пространства.

«Я вообще не понимаю понятия личного для общественного. Есть очень много журналов хороших, в которых люди рассказывают: развелся, свелся, разошелся, ударился, родила, не родила... Причем очень много людей, которых я действительно знаю, и мне так странно, что у них есть желание об этом рассказать. Мне кажется, тогда нет никакого личного пространства. У меня нет никаких социальных сетей. Я не приемлю этого, не понимаю, как можно на каком-то фоне фотографироваться и тут же выложить. Я с большим удовольствием сфотографируюсь и себе в копилочку положу, потому что это мое воспоминание».
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Николай ЦискаридзеМария Шукшина

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Николай Цискаридзе поделился комичным случаем из жизни фотографии
Николай Цискаридзе поделился комичным случаем из жизни фотографии
Николай Цискаридзе поделился комичным случаем из жизни фотографии
Николай Цискаридзе поделился комичным случаем из жизни фотографии
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