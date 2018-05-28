Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве

28 мая
2018 год

Лайфстайл >>
28 мая 2018
28 мая в СК «Олимпийский» состоится концерт супергруппы «Hollywood Vampire». А это значит, что на московской сцене выступит Джонни Депп вместе с Элисом Купером и гитаристом «Aerosmith» Джо Перри. Джонни прибыл в столицу заранее и решил ознакомиться с культурными достопримечательностями города.

Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве

Актер посетил мемориальную квартиру Владимира Маяковского на Красной Пресне. По словам Деппа, музей произвел на него огромное впечатление. Он даже написал заметку в книге отзывов.

«Я был абсолютно поражен вашим гостеприимством и близостью к гению Маяковского. С уважением, Джонни Депп».

Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве

Сотрудники музея рассказали, что голливудский актер вел себя весьма тактично, без лишнего пафоса, и произвел впечатление умного и воспитанного человека.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
На Джонни Деппа подали в суд его бывшие телохранители
Поиск по меткам
музыка
персоны
Джонни ДеппЭлис Купер

фотографии >>
Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве фотографии
Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве фотографии
Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве фотографии
Джонни Депп посетил музей Маяковского в Москве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Lightpower (Москва)   28.05.2018 - 02:27
Музей и правда неплох - экспонатов мало, но экскурсии шикарные. читать далее>>
№ 1
и пр.   27.05.2018 - 22:57
Джонни Депп - это голова! ) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Владимир Довжик
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Джесси Брэдфорд
Джейк Джонсон (XVI)
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Лу Кастель
Кэри Ханна Маллиган
Кайли Миноуг
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Истории призраков
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Как разговаривать с девушками на вечеринках
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Великобритания, США, 2017
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Псы под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, США, 2018
Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«Тело»
Ролики фильмов

«Тело»

Девушка, страдающая от необычного заболевания, хочет заменить свою кожу - чужой. Но для этого надо убить другого человека.