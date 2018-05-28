Кайли Миноуг и её роли в кино

28 мая австралийская певица, актриса и композитор Кайли Миноуг отмечает юбилей — властительнице музыкальных чартов исполнилось 50 лет. Кино-Театр.ру рассказывает о знаковых фильмах в карьере актрисы, и, конечно, немного сплетничает.
Кайли Энн Миноуг родилась и росла в Мельбурне, занималась музыкой и хореографией (вместе с младшей сестрой Данни) и с детства ходила на кастинги. Первую маленькую роль 12-летняя актриса сыграла в 1980-м, в австралийском сериале «Семья Салливан», а в 1985-м отметилась в сериале «Дети Хендерсонов». Но настоящей удачей для юной Кайли стал сериал «Соседи», куда её пригласили в 1986-м, сразу после окончания школы.
«Соседи», рассказывающие о жизни и проблемах обычных семей, впоследствии были названы самым успешным сериалом в истории австралийского телевидения. Проект стал поворотным в судьбе Кайли: благодаря ему она подписала свой первый контракт со звукозаписывающей студией, и в том же 1986-м её сингл «Locomotion» ворвался в чарты, став самым продаваемым синглом года. После этого успеха Кайли пригласили работать в Лондон, и забурлила её музыкальная карьера, оставив актёрство на втором плане.
Те же «Соседи» познакомили Кайли с её ровесником, актёром и певцом Джейсоном Донованом, играющим одну из главных мужских ролей и ставшим её бойфрендом. Пару связывали личные и творческие отношения — по окончании работы в сериале Донован также переезжает в Лондон и выпускает месте с Кайли сингл «Especially For You», ставший в 1989-м любовным гимном всей Великобритании.
фото: Кайли Миноуг и Джейсон Донован
После этого успеха пути Донована и Миноуг расходятся; в 1989-м она играет главную роль в австралийской романтической драме «Преступники». Кайли перерастает имидж простой девчонки, становится настоящей красоткой, начинает встречаться с с вокалистом INXS Майком Хатченсом и в 1992-м выпускает успешный сборник своих хитов. В 1994-м она исполняет небольшую роль в фильме с Жаном Клодом Ван-Даммом«Уличный боец», снятым по мотивам культовой компьютерной игры «Street Fighter II», но успех актрисе приносит не он, а короткометражка «Hayride To Hell», показанная в 1995-м на Британском кинофестивале короткометражных фильмов, в которой она экспрессивно сыграла одержимую девушку.
Это андерграундный проект, как и работа с Ником Кейвом над песней и мрачным клипом «Where The Wild Roses Grow», вышедшем в том же году, и короткометражный фильм «Misfits» (в котором обнажённая Миноуг три минуты самозабвенно распевает арию Алессандро Морески, единственного певца-кастрата, записанного в 1904-м на фонограф) утвердили за Кайли славу актрисы независимого, а не коммерческого кино.
Однако певица с головой погружается в музыкальную карьеру и снова начинает сниматься в кино только в 2000-х. Самым ярким появлением Кайли на экране становится крошечная фантазийная роль Феи Абсента в фильме «Мулен Руж» База Лурмана. Ироничный мюзикл с Николь Кидман и Юэном МакГрегором в главных ролях имел большой мировой успех, а появление в нём летающей Кайли, распевающей легендарную тему другого культового мюзикла, «Звуки музыки», вызвало у зрителей настоящий восторг.
В 2005-м, во время мирового турне, певица открыто объявляет о диагностированном раке груди и берёт перерыв в концертной деятельности. Миноуг побеждает болезнь, в 2006-м возвращается на сцену, а в 2007-м играет небольшую роль в рождественском выпуске культового британского фантастического сериала «Доктор Кто».
За Миноуг окончательно и бесповоротно утверждается статус дивы. 5 мая 2008 года певицу награждают французским орденом Искусств и литературы, и в том же году на торжественной церемонии в Букингемском дворце вручают орден Британской империи. А в 2012-м выходит фильм «Корпорация "Святые моторы"» Лео Каракаса, в котором Кайли играет главную женскую роль, потеснив на этом месте бывшую музу режиссёра, Жюльет Бинош. Для Миноуг роль была переписана, её героиня просто не могла не петь.
В 2015-м Кайли играет эпизод в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас», в котором её героиня бесславно погибает во время землетрясения в Лос-Анджелесе. Самой же эффектной актёрской работой певицы последних лет остаётся роль королевы зачарованного леса в комедийном мюзикле «Галавант», где она блеснула с музыкальным номером «Оff with his shirt!» («Рубашку с плеч!»).
На съемках второго сезона «Галаванта» между Кайли и исполнителем заглавной роли Джошуа Сассом вспыхивает роман, которому совсем не мешала почти 20-летняя разница в возрасте — актер потерял и рубашку (в клипе), и голову (в реальной жизни). Маленькая темпераментная певица никогда не была замужем, но с Джошуа всерьёз собралась под венец и говорила о желании изменить фамилию. Пара была счастлива, но... Узнав об измене жениха, разгневанная невеста расторгла помолвку, поставив точку в двухлетних отношениях. Разрыв стоил певице нервного срыва, и, по её же словам, пройдя через эти испытания, она только стала сильнее.
Сейчас, по слухам, у Миноуг новый роман с 44-летним креативным директором GQ Полом Соломонсом, а в списке премьер — австралийская картина «Горячие каникулы», в которой также снялись её коллеги по сериалу «Соседи», Гай Пирс и Рада Митчелл. В день юбилея это похоже на конец старого цикла жизни и начало нового. Пожелаем Кайли запоминающихся появлений на экране и, конечно же, большого личного счастья!
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