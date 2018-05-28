Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

31 мая в российский прокат выходит семейная приключенческая комедия «Псы под прикрытием», в которой над раскрытием преступления наравне с людьми занимаются их домашние питомцы (не без помощи пернатых и лохматых жителей улиц и зоопарков).
В оригинальной, англоязычной версии фильма главного героя - ротвейлера-полицейского Макса, фанатеющего от хип-хопа, озвучивает рэппер Лудакрис. В российском дубляже Макс заговорил голосом Гарика Харламова.
Озвучивший мышонка Стюарта, которого в ответ на просьбу ребенка о маленьком братике усыновила экзальтированная чета Литтлов, Майкл Джей Фокс в далеком 2008 году сокрушался, что сам он не мышь, а человек. С 1991 года Майкл страдает болезнью Паркинсона, и с тех пор устал читать в газетах о том, как мыши преодолевают очередное заболевание.
«Мышей научились лечить от рака, от диабета, подарили им вечную молодость, а теперь еще их можно вылечить от Паркинсона. В то время как я сижу здесь и трясусь так, что у меня пломбы выскакивают», - горько пошутил актер.
Первоначально многостраального медвежонка-иммигранта Паддингтона должен был озвучивать Колин Фёрт. Однако актер принял решение отказаться от этой роли, сославшись на то, что «у Паддингтона не мой голос», и роль досталась Бену Уишоу. Однако на тот момент производство фильма уже было запущено, и Уишоу пришлось не сладко. Процесс создания персонажа происходит в несколько этапов параллельно с озвучкой - актер не просто озвучивает персонажа, но строит его наряду с аниматорами на протяжении всего процесса создания фильма. «Мы смотрим черновую версию и начинаем собирать все это воедино. На этом этапе нет никакого медвежонка, никакой анимации толком. Очень странный процесс. Я записываю голос, вокруг которого и создается анимация, целая армия аниматоров работает над строительством тела персонажа. И потом следует постепенное усовершенствование - озвучки, анимации. И так раз за разом. Занимает достаточно много времени» - рассказал Уишоу о работе над второй частью фильма. Но в первом проекте Уишоу появился буквально за несколько недель до выхода фильма в прокат, поэтому ему пришлось подстраиваться под уже созданного Фертом персонажа, и находить правильные интонации, что, по признанию актера, порой было мучительно.
В 2014 году в открытой переписке с пользователями коллективного блога Reddit Билл Мюррей признался, почему согласился озвучивать кота Гарфилда в одноименном фильме. В 2004 году у Мюррея все было чудесно на профессиональном фронте - он получил номинацию на Оскар и стал лауреатом премии «Золотой Глобус» за роль в фильме «Трудности перевода». Его решение озвучивать кота Гарфилда в фильме, который в итоге хоть и отбил бюджет, но получил не самые лестные отзывы и среднюю оценку в рейтинге Imdb, многих удивило. Оказалось, что Мюррей даже не читал толком сценарий, а согласился на эту роль, увидев имя сценариста - Джоэл Коэн. Мюррей, не заметив разницу в написании созвучных фамилий, принял его за одного из братьев Коэн - авторов десятка величайших черных комедий. Поэтому без лишний раздумий согласился взяться за озвучку. Рассказывая на Reddit о работе над фильмом, Мюррей пожаловался на то, что ему пришлось озвучивать несуществующего еще кота («живые» сцены были отсняты, а анимации еще не было), что никоим образом не облегчало его задачи. И что весь процесс был ему малоприятен. В русском дубляже Гарфилд заговорил голосом Олега Табакова, у которого в анамнезе уже был один очень убедительный кот - Матроскин.
Последняя роль Робина Уильямса - озвучка пса Денниса в комедии Терри Джонса«Всё могу». Актер умер через три недели после того, как закончил работу над фильмом. Это один из самых запоминающихся собачьих образов в кинематографе и, в общем-то, единственное достояние фильма. Боготворящий своего хозяина (которого играет Саймон Пегг) и раб своего желудка пёс Деннис по части слепого обожания человека является прямым наследником пса из пьесы «Синяя птица» Метерлинка.
«Книга джунглей» Редьярда Киплинга не дает покоя нашим современникам. В октябре 2018 года на экраны выйдет версия, которую поставил Энди Серкис - актер, известный всему миру по роли Голума во «Властелине колец». Серкис собрал внушительную команду актеров, озвучивших CG - окружение Маугли: Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Кристиан Бейл и другие. Однако еще совсем недавно, в 2016 году вышла «Книга джунглей»Джона Фавро, в котором Скарлетт Йоханссон озвучила удава Каа. И не только озвучила, но и перепела плотоядную колыбельную «Trust in me» (Верь мне), которая впервые прозвучала в диснеевском мультике «Книга джунглей» в 1967 году.
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