Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

28 мая
2018 год

Лайфстайл >>
28 мая 2018
31 мая в российский прокат выходит семейная приключенческая комедия «Псы под прикрытием», в которой над раскрытием преступления наравне с людьми занимаются их домашние питомцы (не без помощи пернатых и лохматых жителей улиц и зоопарков).

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

В оригинальной, англоязычной версии фильма главного героя - ротвейлера-полицейского Макса, фанатеющего от хип-хопа, озвучивает рэппер Лудакрис. В российском дубляже Макс заговорил голосом Гарика Харламова.

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

А зазнобу Макса - бордер-колли Дейзи озвучила супруга Харламова Кристина Асмус. Еще в конце апреля Харламов поделился со своими подписчиками в Инстаграме видеозаписью с озвучки фильма и признался, что давно мечтал подарить свой голос собаке.
Кино-театр.ру вспоминает, чьими голосами говорили животные в фильмах, где люди - не самые главные персонажи.

Майкл Джей Фокс

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

Озвучивший мышонка Стюарта, которого в ответ на просьбу ребенка о маленьком братике усыновила экзальтированная чета Литтлов, Майкл Джей Фокс в далеком 2008 году сокрушался, что сам он не мышь, а человек. С 1991 года Майкл страдает болезнью Паркинсона, и с тех пор устал читать в газетах о том, как мыши преодолевают очередное заболевание.

«Мышей научились лечить от рака, от диабета, подарили им вечную молодость, а теперь еще их можно вылечить от Паркинсона. В то время как я сижу здесь и трясусь так, что у меня пломбы выскакивают», - горько пошутил актер.

Бен Уишоу

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

Первоначально многостраального медвежонка-иммигранта Паддингтона должен был озвучивать Колин Фёрт. Однако актер принял решение отказаться от этой роли, сославшись на то, что «у Паддингтона не мой голос», и роль досталась Бену Уишоу. Однако на тот момент производство фильма уже было запущено, и Уишоу пришлось не сладко. Процесс создания персонажа происходит в несколько этапов параллельно с озвучкой - актер не просто озвучивает персонажа, но строит его наряду с аниматорами на протяжении всего процесса создания фильма. «Мы смотрим черновую версию и начинаем собирать все это воедино. На этом этапе нет никакого медвежонка, никакой анимации толком. Очень странный процесс. Я записываю голос, вокруг которого и создается анимация, целая армия аниматоров работает над строительством тела персонажа. И потом следует постепенное усовершенствование - озвучки, анимации. И так раз за разом. Занимает достаточно много времени» - рассказал Уишоу о работе над второй частью фильма. Но в первом проекте Уишоу появился буквально за несколько недель до выхода фильма в прокат, поэтому ему пришлось подстраиваться под уже созданного Фертом персонажа, и находить правильные интонации, что, по признанию актера, порой было мучительно.

Билл Мюррей

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

В 2014 году в открытой переписке с пользователями коллективного блога Reddit Билл Мюррей признался, почему согласился озвучивать кота Гарфилда в одноименном фильме. В 2004 году у Мюррея все было чудесно на профессиональном фронте - он получил номинацию на Оскар и стал лауреатом премии «Золотой Глобус» за роль в фильме «Трудности перевода». Его решение озвучивать кота Гарфилда в фильме, который в итоге хоть и отбил бюджет, но получил не самые лестные отзывы и среднюю оценку в рейтинге Imdb, многих удивило. Оказалось, что Мюррей даже не читал толком сценарий, а согласился на эту роль, увидев имя сценариста - Джоэл Коэн. Мюррей, не заметив разницу в написании созвучных фамилий, принял его за одного из братьев Коэн - авторов десятка величайших черных комедий. Поэтому без лишний раздумий согласился взяться за озвучку. Рассказывая на Reddit о работе над фильмом, Мюррей пожаловался на то, что ему пришлось озвучивать несуществующего еще кота («живые» сцены были отсняты, а анимации еще не было), что никоим образом не облегчало его задачи. И что весь процесс был ему малоприятен. В русском дубляже Гарфилд заговорил голосом Олега Табакова, у которого в анамнезе уже был один очень убедительный кот - Матроскин.

Робин Уильямс

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

Последняя роль Робина Уильямса - озвучка пса Денниса в комедии Терри Джонса «Всё могу». Актер умер через три недели после того, как закончил работу над фильмом. Это один из самых запоминающихся собачьих образов в кинематографе и, в общем-то, единственное достояние фильма. Боготворящий своего хозяина (которого играет Саймон Пегг) и раб своего желудка пёс Деннис по части слепого обожания человека является прямым наследником пса из пьесы «Синяя птица» Метерлинка.

Скарлетт Йоханссон

Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей

«Книга джунглей» Редьярда Киплинга не дает покоя нашим современникам. В октябре 2018 года на экраны выйдет версия, которую поставил Энди Серкис - актер, известный всему миру по роли Голума во «Властелине колец». Серкис собрал внушительную команду актеров, озвучивших CG - окружение Маугли: Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Кристиан Бейл и другие. Однако еще совсем недавно, в 2016 году вышла «Книга джунглей» Джона Фавро, в котором Скарлетт Йоханссон озвучила удава Каа. И не только озвучила, но и перепела плотоядную колыбельную «Trust in me» (Верь мне), которая впервые прозвучала в диснеевском мультике «Книга джунглей» в 1967 году.




«Псы под прикрытием» в прокате с 31 мая.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Гарик Харламов и Кристина Асмус заговорят по-собачьи

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая
персоны
Кристина АсмусКристиан БейлКейт БланшеттТерри ДжонсСкарлетт ЙоханссонБенедикт КамбербэтчДжоэл КоэнЛудакрисБилл МюррейСаймон ПеггЭнди СеркисОлег ТабаковРобин УильямсБен УишоуДжон ФавроКолин ФёртМайкл Дж. ФоксГарик ХарламовТом Холландер
фильмы
Всё могуГарфилдКнига джунглейКнига джунглейМауглиПриключения ПаддингтонаПриключения Паддингтона 2Псы под прикрытиемСтюарт ЛиттлТрудности перевода

фотографии >>
Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей фотографии
Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей фотографии
Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей фотографии
Голос. Звери: Гарик Харламов, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Александр Абдулов
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Александр Ермаков
Янина Жеймо
Светлана Зеленковская
Юрий Ицков
Елена Котихина
Майя Кузьмишина
Геннадий Сергеев
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Барбара Брыльска
Агнешка Мандат
Эдриан Пол
Боб Хоуп
Руперт Эверетт
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Истории призраков
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Как разговаривать с девушками на вечеринках
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Великобритания, США, 2017
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Псы под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, США, 2018
Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«Маугли»
Ролики фильмов

«Маугли»

Я волк! Волк свободного племени! Долгожданная экранизация мирового шедевра Редьярда Киплинга «Книга джунглей»
«Тело»
Ролики фильмов

«Тело»

Девушка, страдающая от необычного заболевания, хочет заменить свою кожу - чужой. Но для этого надо убить другого человека.