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Юлия Захарова посоветовала Ирине Безруковой уйти из профессии

28 мая
2018 год

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28 мая 2018
Ирина Безрукова собирается подать в суд на недобросовестных продюсеров - об этом решении актриса заявила в новом выпуске программы НТВ «Ты не поверишь!». Безрукова какое-то время играла в спектакле «Любовь нечаянно нагрянет», но потом разорвала контракт. Актриса обнаружила, что на актуальных афишах спектакля до сих пор используется ее фото, и уверена, что таким образом на ее имени зарабатывают деньги.

Юлия Захарова посоветовала Ирине Безруковой уйти из профессии

«На меня продаются билеты, на мою фотографию. «Мной» заклеено полстраны. Мне недавно пишет подруга, что купила билет на спектакль со мной. А я уже два месяца не играю в этом спектакле. Когда артист выходит из проекта, то переделываются афиши или заклеивают полосочкой, что исполнительница этой роли такая-то», - пояснила Ирина.

Безрукова обратилась к юристам, чтобы разобраться в этой ситуации. Ее роль в спектакле досталась Юлии Захаровой, известной по сериалу «Счастливы вместе». Безрукова в разговоре с журналистами, охарактеризовала Захарову как персону немедийную, имя которой вряд ли знакомо широкой публике.
Захарова отреагировала на такую характеристику выносом сора из избы. По словам Юлии, Ирина Безрукова систематически опаздывала, долго учила роль, а в итоге подвела команду, покинув спектакль, из-за чего были сорваны гастроли, понесены убытки и так далее. Захарова обвинила Безрукову в непрофессионализме и посоветовала уходить их профессии.

Юлия Захарова посоветовала Ирине Безруковой уйти из профессии

«Она прекрасный, милый человек, но ей не надо заниматься, и это мое личное мнение, актерской деятельностью. Это не ее. Ей надо заниматься административной деятельностью, детишкам помогать, книжки писать. У нас сочинские гастроли, к сожалению, прогорели из-за того, что госпожа Безрукова не смогла по каким-то причинам поехать. Она была здорова физически, мы узнавали, всячески пытались уговорить, но не вышло», - рассказала Захарова.
По словам Безруковой, решение покинуть спектакль было продиктовано недобросовестностью продюсеров.
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Юлия Захарова посоветовала Ирине Безруковой уйти из профессии фотографии
Юлия Захарова посоветовала Ирине Безруковой уйти из профессии фотографии
Юлия Захарова посоветовала Ирине Безруковой уйти из профессии фотографии
Юлия Захарова посоветовала Ирине Безруковой уйти из профессии фотографии
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