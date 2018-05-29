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Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских женщинах

29 мая
2018 год

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29 мая 2018
Джонни Депп в рамках гастролей супер-группы Hollywood Vampires приехал пораньше в Москву и отправился по достопримечательностям, в число которых вошли Красная площадь и, внезапно, музей Маяковского.

Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских женщинах

На пресс-конференции переl концертом Депп признался журналистам, что его привлекают российские девушки. А именно их круглые черты лица и «тысячелетняя культура нации», которую он разглядел в глазах россиянок. Несложно догадаться, что в продолжении всей экскурсии Деппа по Москве его преследовала толпа женщин, мечтающих познакомиться.
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Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских женщинах фотографии
Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских женщинах фотографии
Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских женщинах фотографии
Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских женщинах фотографии
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