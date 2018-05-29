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Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах алкоголизма

29 мая
2018 год

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29 мая 2018
В интервью изданию The Guardian британский актер Энтони Хопкинс рассказал о светлой стороне алкоголизма. Сам-то актер бросил пить еще в 1975 году. Но с теплотой вспоминает о своем пагубном пристрастии, как о величайшем даре.

Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах алкоголизма

«Ты начинаешь перенаправлять свою ярость. Я очень рад, что я алкоголик, — это великий дар, потому что, куда бы я ни шел, эта пропасть со мной. Это вулканическая ярость, и она же — топливо, ракетное топливо. Но, конечно, она может разорвать тебя в клочья и убить».

Когда актер, отказавшись от алкоголя, пытался на трезвую голову утихомирить свой бешеный нрав, его любящая мать дала ему полезный совет: «Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр". Я согласился с ней. И она сказала: "Ну так и будь этим монстром»».

«Постепенно, с годами, я научился не стремиться угодить всем. Я стал спокойнее. Я бываю нетерпелив, но я стараюсь не судить. Я стараюсь жить сам и давать жить другим. Я не вступаю в споры, не высказываю свое мнение, и думаю, что если так делать, то ярость начинает превращаться во вдохновение».
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Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах алкоголизма фотографии
Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах алкоголизма фотографии
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