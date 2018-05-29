Галь Гадот отказалась вести «Евровидение» в 2019 году

Израильская актриса Галь Гадот
, прославившаяся ролью Чудо-женщины в одноименном фильме, получила от общественного вещателя Kan предложение стать ведущей «Евровидения» в 2019 году.
Напомним, что победителем «Евровидения - 2018» стала израильская певица Нетта Барзилай с песней «Toy», в которой, кстати, есть строчки, отсылающие к фильму «Чудо-женщина»
.
Однако Галь Гадот ответила отказом, сославшись на плотный съемочный график. Но её не расслышали. Ведущий «Евровидения - 1999» Игаль Равид вынес решение этого вопроса в публичное пространство, начав уговаривать Галь передумать.
«Не хотелось бы оспаривать твое профессиональное решение, но это будет замечательно для тебя и для нас. «Евровидение» в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет великое соревнование! Так что приезжай!»
— призвал Игаль.
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