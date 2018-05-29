Галь Гадот отказалась вести «Евровидение» в 2019 году

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Новости кино Зак Снайдер займется экранизацией «Источника» Айн Рэнд Роман об архитекторе, отстаивающем свои творческие принципы.

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Арт-хаус в кино Авторская колонка Алексея Филиппова // Новые длинные: почему современные блокбастеры длятся дольше двух часов Или в чем разница между двухчасовыми фильмами 1978-го и 2018-го