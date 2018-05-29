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Мария Шарапова дебютировала в кино

29 мая
2018 год

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29 мая 2018
Теннисистка Мария Шарапова вернулась в большой спорт, одержав сегодня победу над голландкой Рихел Хогенкамп на турнире «Ролан Гаррос». Перед турниром Мария опубликовала в своем Инстаграме фотографию, на которой рядом с ней сидят актеры Джон Малкович и Дэмиен Льюис. Оказалось, что Мария стала приглашенной звездой в сериале «Миллиарды».

Мария Шарапова дебютировала в кино

«Не уверена, насколько хорошо я справилась, но это был замечательный опыт. Пять часов утра не такое уж плохое время, если ты сидишь рядом с двумя талантливыми актерами», - подписала снимок спортсменка.

Это не единственная роль Шараповой в этом году - теннисистка сыграла камео в фильме «8 подруг Оушена», но сама Мария не уверена, что попадет в окончательный монтаж фильма.
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Мария Шарапова дебютировала в кино фотографии
Мария Шарапова дебютировала в кино фотографии
Мария Шарапова дебютировала в кино фотографии
Мария Шарапова дебютировала в кино фотографии
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