Мария Шарапова дебютировала в кино

Теннисистка Мария Шарапова
вернулась в большой спорт, одержав сегодня победу над голландкой Рихел Хогенкамп на турнире «Ролан Гаррос». Перед турниром Мария опубликовала в своем Инстаграме фотографию
, на которой рядом с ней сидят актеры Джон Малкович
и Дэмиен Льюис
. Оказалось, что Мария стала приглашенной звездой в сериале «Миллиарды»
.
«Не уверена, насколько хорошо я справилась, но это был замечательный опыт. Пять часов утра не такое уж плохое время, если ты сидишь рядом с двумя талантливыми актерами»
, - подписала снимок спортсменка.
Это не единственная роль Шараповой в этом году - теннисистка сыграла камео в фильме «8 подруг Оушена»
, но сама Мария не уверена, что попадет в окончательный монтаж фильма.
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