Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился

Английский актер Мэттью Льюис
, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере
, женился на своей девушке Анджеле Джонс.
Об этом Мэттью сообщил в Твиттере
, опубликовав свадебную фотографию. Актер пожаловался поклонникам, что из-за свадьбы он не сходил на концерт любимой группы.
«Я не только пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и когда они были в Италии в то же время, что и мы. Моя жена заставила меня жениться»
, – написал Льюис.
С избранницей Мэттью Льюис познакомился в 2016 году на одном из мероприятий компании Universal Studios и в декабре того же года сделал ей предложение.
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