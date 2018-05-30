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Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился

30 мая
2018 год

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30 мая 2018
Английский актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, женился на своей девушке Анджеле Джонс.

Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился

Об этом Мэттью сообщил в Твиттере, опубликовав свадебную фотографию. Актер пожаловался поклонникам, что из-за свадьбы он не сходил на концерт любимой группы.

«Я не только пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и когда они были в Италии в то же время, что и мы. Моя жена заставила меня жениться», – написал Льюис.

С избранницей Мэттью Льюис познакомился в 2016 году на одном из мероприятий компании Universal Studios и в декабре того же года сделал ей предложение.
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Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился фотографии
Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился фотографии
Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился фотографии
Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился фотографии
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