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41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца

30 мая
2018 год

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30 мая 2018
На днях информация о беременности голливудской актрисы Дайан Крюгер подтвердилась. По крайней мере, многие зарубежные источники сообщают, что 41-летняя актриса вскоре впервые станет мамой.

41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца

По данным источников, Дайан ждет ребенка от звезды сериала «Ходячие мертвецы» 49-летнего Нормана Ридуса, с которым уже почти три года состоит в отношениях. Актеры познакомились в 2015 году на съемках фильма «Небо».

Напомним, что подозрения о том, что Крюгер беременна появились во время Каннского кинофестиваля. Актриса внезапно отказалась от откровенных нарядов и стала скрывать фигуру, а на вечеринках отказывалась от алкогольных напитков.

41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца

Сама актриса пока никак не комментирует информацию о беременности. Однако еще в далеком 2011 году в одном из интервью она призналась, что очень хочет стать мамой.

«Брак — это не для меня. Но я совершенно точно хочу иметь детей».
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41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца фотографии
41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца фотографии
41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца фотографии
41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца фотографии
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