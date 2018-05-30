41-летняя Дайан Крюгер ждет первенца

На днях информация о беременности голливудской актрисы Дайан Крюгер
подтвердилась. По крайней мере, многие зарубежные источники сообщают, что 41-летняя актриса вскоре впервые станет мамой.
По данным источников, Дайан ждет ребенка от звезды сериала «Ходячие мертвецы»
49-летнего Нормана Ридуса
, с которым уже почти три года состоит в отношениях. Актеры познакомились в 2015 году на съемках фильма «Небо»
.
Напомним, что подозрения о том, что Крюгер беременна появились во время Каннского кинофестиваля. Актриса внезапно отказалась от откровенных нарядов и стала скрывать фигуру, а на вечеринках отказывалась от алкогольных напитков.
Сама актриса пока никак не комментирует информацию о беременности. Однако еще в далеком 2011 году в одном из интервью она призналась, что очень хочет стать мамой.
«Брак — это не для меня. Но я совершенно точно хочу иметь детей»
.
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