Владимир Долинский рассказал о попытке суицида в СИЗО

Владимир Долинский
стал героем очередного выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
, где рассказал о том, как оказался в СИЗО, из-за чего его предала супруга.
Актер поведал о сложнейшем периоде в его жизни. В 1973 году он был осужден за незаконные валютные операции. Владимир признался, что пошел на преступление сознательно. Он хотел обеспечить материальное благополучие его второй жены Натальи и ее дочери. За это ему грозило от 5 до 15 лет лишения свободы или даже расстрел.
«Обыск дома, короче говоря, месяц я еще погулял, на меня дали показания девочки, у которых я скупал доллары… И «Лефортово», год и 17 дней я провел в камере под следствием. Это было страшно! С такой жизнью актерской распрощаться, там «Кабачок»… Вдруг, в одну секунду, тебя сажают в черную Волгу и - на Лубянку. Тяжелое было время»
, – рассказал Долинский.
Находясь в тюремной камере, актер придумал, как избежать наказания. Долинский совершил попытку суицида, чтобы его приняли за душевнобольного и направили в психиатрическую больницу.
«Я расковырял вену, и все. Взяли меня, сделали, зашили, отняли все металлические предметы из камеры. Но рыбная кость – это та же бритва! И вот порезал горло!»
, – поделился Владимир.
Вскоре Долинский узнал, что его жена выгнала его мать из дома и ушла к другому. По словам Владимира, он не знал, как пережить это предательство.
После окончания следствия актер оказался в колонии-поселении. По признанию Долинского, там он состоял в отношениях со многими женщинами и вскоре позабыл о предательстве жены.
Спустя три года Владимир вернулся домой и встретил старую знакомую Татьяну, с которой попытался создать семью. Но случилась трагедия, после которой супруги не смогли быть вместе.
«Таня… Она родила, у нас появился маленький, восьмимесячный мальчик. На третий день он умер. Мы даже ему имя придумали – Артем»
, – поделился Владимир.
Однако артист поведал, что сейчас абсолютно счастлив в браке со своей пятой супругой Натальей Волковой. Хотя Владимир один раз изменил жене с актрисой из своего театра, супруги все равно остались вместе и воспитали дочь Полину.
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