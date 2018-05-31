Никита Михалков в прошлом году зарабатывал 1,5 миллиона в день

Каждый год в Интернете публикуются декларации о доходах российских деятелей культуры. Недавно в свободном доступе появились данные за 2017 год. На этот раз среди самых богатых деятелей искусства оказался Никита Михалков
– декларация о его доходах занимает 56 листов.
Стало известно, что во владении Михалкова находятся 89 земельных участков, 6 жилых домов, 6 апартаментов, 5 парковочных мест, 11 административных зданий и вертолет.
Более того, согласно приведённым данным, за прошлый год российский режиссер заработал 529 миллионов рублей. Из этого следует, что доход артиста составляет полтора миллиона в день.
В список «самых богатых» также попали:
Художественный руководитель Московской картинной галереи им. Шилова Александр Шилов
(годовой доход: 174 миллиона рублей за год);
Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет
(годовой доход: 60 миллионов рублей);
Руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов
(годовой доход: 50 миллионов рублей);
Скульптор Зураб Церетели
(годовой доход: 40 миллионов рублей)
Примечательно, что многие знаменитости считают приведённые в декларации суммы завышенными.
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