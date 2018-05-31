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Никита Михалков оправдался за огромный ежедневный заработок

31 мая
2018 год

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31 мая 2018
На днях в Интернете появилась декларация доходов режиссера Никиты Михалкова за 2017 год. Согласно 56 страницам отчета, заработок артиста составил 529 миллионов рублей, то есть полтора миллиона в день. Режиссер поспешил объяснить, как у него получилось столько заработать.

Никита Михалков оправдался за огромный ежедневный заработок

«Я работаю с 12 лет, то есть более 60. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Василия Сурикова и Петра Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая "Оскар", стоят на полках моего кабинета», - рассказал Михалков.

Также артист заявил, что его менеджер финансов весьма «талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия».

«Причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах», - добавил он.
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Никита Михалков

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Никита Михалков оправдался за огромный ежедневный заработок фотографии
Никита Михалков оправдался за огромный ежедневный заработок фотографии
Никита Михалков оправдался за огромный ежедневный заработок фотографии
Никита Михалков оправдался за огромный ежедневный заработок фотографии
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