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Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз

1 июня
2018 год

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1 июня 2018
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова дала большое интервью изданию «Телепрограмма», где рассказала о детстве и о том, каково иметь знаменитых родителей.

Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз

Как известно, Юлия Меньшова из актерской семьи. Ее родители – Владимир Меньшов и Вера Алентова – переживали, что на фоне их популярности дочь вырастет избалованной и несамостоятельной.

«Мой папа был весьма озабочен этим вопросом. Они с мамой стали популярны, когда им было около 40. Прецедентов известности до этого в семье никогда не было, и опасений, что я могу как-то неправильно распорядиться родительской славой, у него было с избытком. Папа с огромной неприязнью относился к социальной группе, называемой золотой молодежью, и его самым большим ужасом была мысль, что я могу к ней хоть когда-нибудь примкнуть. Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичиться в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне еще только предстоит доказать миру свою состоятельность. Кроме того, он хотел, чтобы я узнавала жизнь как можно шире — не только через чтение книг и посещение музеев, поэтому с моих 12 лет он три года подряд отправлял меня под Астрахань к своей родной сестре-учительнице. И там я вместе со всеми школьниками (там это было абсолютной обязаловкой) работала по месяцу на прополке помидоров в колхозе», - поделилась Меньшова.

По воспоминаниям актрисы, после тяжелого трудового дня она ходила на танцы, что ей очень нравилось. Меньшова призналась, что поездки в Астрахань, несомненно, принесли ей пользу. Она не только стала более самостоятельной, трудолюбивой, но и поняла, что такое провинциальная жизнь.

«Я ощутимо поняла разницу: Москва и страна. И это было важное понимание. Не всегда исключительно комплиментарное, но в хорошем смысле дававшее знание о сермяжной правде. И уважение к труду там возникло огромное. Именно физическому труду, тяжкому. Которого все городские люди не знают или избегают. Но помидоры-то, например, есть все любят. И поэтому кто-то должен их посадить, прополоть и собрать. И общение в той среде было для меня очень важным. Формирующим, что ли. Условно говоря, не только юмор, но и идеологию мема из интернета, где фотография шахтеров, выходящих вечером из забоя, подписана: «Расскажи им, как ты устал на репетиции», я в полной мере поняла уже в подростковом возрасте. И золотая молодежь вызывала у меня глубокое неуважение. Так что папин воспитательный план удался», - рассказала телеведущая.

Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз

В воспитании собственных детей Юлия так же придерживается родительских правил. По словам актрисы, она сделала все, чтобы дочь и сын ничем не отличались от других детей.

«Я считала правильным искать не элитную школу, а хорошую, но в нашем районе. Чтобы дети не ездили долгой дорогой с шофером и были изолированы в замкнутом кругу, а обрастали собственными друзьями во дворе и школе. Я никогда не давала им в руки деньги просто так. Они всегда были неким поощрением. И никогда это не были большие суммы. Кроме того, мы, конечно, говорили о том, что каждому из них предстоит состояться самостоятельно, абсолютно независимо от нас. Мы будем рядом, мы поддержим, если будет нужна помощь, но фишка в том, что гораздо интереснее жить, сознавая собственный вклад в свою успешность».
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Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз фотографии
Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз фотографии
Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз фотографии
Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз фотографии
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