Никита Михалков оправдался за огромный ежедневный заработок

На днях в Интернете появилась декларация доходов
режиссера Никиты Михалкова
за 2017 год. Согласно 56 страницам отчета, заработок артиста составил 529 миллионов рублей, то есть полтора миллиона в день. Режиссер поспешил объяснить, как у него получилось столько заработать.
«Я работаю с 12 лет, то есть более 60. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Василия Сурикова и Петра Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая "Оскар", стоят на полках моего кабинета»
, - рассказал Михалков.
Также артист заявил, что его менеджер финансов весьма «талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия»
.
«Причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах»
, - добавил он.
обсуждение >>