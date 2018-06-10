Гоша Куценко стал «врагом Украины»

Российский актер Гоша Куценко
попал в реестр «врагов Украины», хотя сам он родом из Запорожской области Украины.
Актер попал в базу данных сайта «Миротворец»
, который занимается публикацией списков российских журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и посещающих Крым знаменитостей. Именно в число последних попал Гоша Куценко.
«Миротворец» обвинил Куценко в «организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан»
. А также актеру приписали «участие в пропагандистских мероприятиях России и участие в попытках легализации аннексии Крыма»
.
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