Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гоша Куценко стал «врагом Украины»

10 июня
2018 год

Лайфстайл >>
10 июня 2018
Российский актер Гоша Куценко попал в реестр «врагов Украины», хотя сам он родом из Запорожской области Украины.

Гоша Куценко стал «врагом Украины»

Актер попал в базу данных сайта «Миротворец», который занимается публикацией списков российских журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и посещающих Крым знаменитостей. Именно в число последних попал Гоша Куценко.

«Миротворец» обвинил Куценко в «организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан». А также актеру приписали «участие в пропагандистских мероприятиях России и участие в попытках легализации аннексии Крыма».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост
Поиск по меткам
политика
персоны
Гоша Куценко

фотографии >>
Гоша Куценко стал «врагом Украины» фотографии
Гоша Куценко стал «врагом Украины» фотографии
Гоша Куценко стал «врагом Украины» фотографии
Гоша Куценко стал «врагом Украины» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Татьяна Малыщицкая
9 июня скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.
Игорь Охлупин
9 июня ушёл из жизни актёр Игорь Охлупин.
Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.
Кира Муратова
6 июня ушла из жизни режиссёр Кира Муратова.

День рождения >>

Антон Батырев
Виктория Верберг
Павел Вишняков
Юлия Джербинова
Виталий Зикора
Анна Казючиц
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Владимир Длоуги
Венсан Перес
Джинн Трипплхорн
Шейн Уэст
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
Невероятные приключения факира
драма, комедия, приключения, экранизация
Бельгия, Индия, Франция, 2018
Суперсемейка 2
боевик, комедия, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью