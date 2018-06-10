Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова

После ухода из жизни Олега Табакова руководителем Московской театральной школы стал его ученик Владимир Машков
. Новый худрук принял решение не делать набор студентов в этом году.
На днях на сайте учебного заведения
появилось обращение Владимира Машкова, где он объяснил мотивы своего решения. Прием в «Табакерку» возобновится в следующем году, и тем абитуриентам, которые уже прошли прослушивание, придется подобрать другое место учебы.
«Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя. Я, как новый художественный руководитель, этих ребят тоже не видел. В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно. Сейчас мне необходимо внимательно разобраться во всем, что происходит в колледже. Понятно, что теперь, без Олега Павловича, потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой»
, – говорится в обращении нового художественного руководителя Московской театральной школы Олега Табакова.
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