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Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова

11 июня
2018 год

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11 июня 2018
После ухода из жизни Олега Табакова руководителем Московской театральной школы стал его ученик Владимир Машков. Новый худрук принял решение не делать набор студентов в этом году.

Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова

На днях на сайте учебного заведения появилось обращение Владимира Машкова, где он объяснил мотивы своего решения. Прием в «Табакерку» возобновится в следующем году, и тем абитуриентам, которые уже прошли прослушивание, придется подобрать другое место учебы.

«Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя. Я, как новый художественный руководитель, этих ребят тоже не видел. В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно. Сейчас мне необходимо внимательно разобраться во всем, что происходит в колледже. Понятно, что теперь, без Олега Павловича, потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой», – говорится в обращении нового художественного руководителя Московской театральной школы Олега Табакова.
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Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова фотографии
Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова фотографии
Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова фотографии
Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова фотографии
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обсуждение >>
№ 4
T.Zadon (New York)   11.06.2018 - 13:46
Если считает фармалистикой пусть бы так и было а жизнь расставила бы на свои места это кино и театр и останутся все равно талантливые и упорные а так и вправду получается дети прошли этап дали надежду... читать далее>>
№ 3
Aaaleksaaa (Москва)   11.06.2018 - 11:51
Новая метла по-новому метет. Я представляю сколько людей сейчас матерят его. В конце концов, это же не шутка попасть сначала, а потом тебе скажут - приходите на прослушивание на следующий год, ваш благодетель... читать далее>>
№ 2
Mary Sle   11.06.2018 - 07:36
... а может спас? читать далее>>
№ 1
Ага   10.06.2018 - 23:38
Стольким ребятам надежду угробили. Эх Машков.... читать далее>>
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