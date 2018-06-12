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«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман

12 июня
2018 год

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12 июня 2018
14 июня в российский прокат выходит комедия «Аферисты поневоле», в которой Ума Турман играет британскую аферистку Гарриет, в попытках преумножить капитал задолжавшую приличную сумму женщине-мафиози. Однако, проигравшись в казино, Гарриет подвергает опасности не только себя, но и своего подельника и супруга Питера (Тим Рот). Чтобы немного продлить свою жизнь, супруги решают выкрутиться из этой истории за счет старой приятельницы, которая очень удачно, с финансовой точки зрения, вышла замуж. Попытки незаметно снять с ее пальца дорогостоящее кольцо оборачиваются для героев Умы и Тима путешествием в эксцентричный мир элиты.

«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман

Диапазон Умы Турман безграничен - она одна из самых бесстрашных и нестандартных актрис, в активе которой множество поистине странных и неожиданных образов. Турман прославилась благодаря так называемому «независимому кино» и, бесспорно, лучшие ее роли - героини фильмов Тарантино и Триера. Однако между этими вехами в ее фильмографии значатся десятки разноплановых ролей во всех возможных жанрах: от исторических драм («Опасные связи», «Милый друг»), фантастики (замечательный фильм «Гаттака»), легкомысленных комедий («Мой лучший любовник», «Правда о кошках и собаках») до комиксов («Бэтмен и Робин»). В прошлом году Ума бесшумно появилась в сериале «Самозванцы», сыграв киллера Ленни Коэн, которая мотивирует главных героев к послушанию одним своим взглядом. Или вот еще пример: в последнем фильме Триера, с которого массово сбегали зрители Каннского кинофестиваля, Турман снялась в роли жертвы маньяка, которая получает по голове домкратом на первой же минуте трейлера, а дальше просто страшно представить, что происходит с ее телом в фильме.
Кино-Театр.ру вспоминает самые необычные роли Умы.

«Даже девушки-ковбои иногда грустят»

«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман

Пожалуй, самая странная роль Умы за всю ее карьеру - роль Сисси Хэнкшоу в комедии Гаса Ван Сента, которую поклонники режиссера окрестили его «худшим фильмом», а критики разнесли в пух и прах. У Сисси врожденное уродство - 15-сантиметровые большие пальцы - которое не давало покоя ее матери. Поэтому, чтобы как-то реабилитировать дочь в собственных глазах, мать таскает ее по модельным агентствам, и Сисси становится лицом какой-то косметической марки. Однако Сисси неожиданно открывает преимущество своего недостатка - ей очень хорошо удается автостоп. До такой степени, что она может застопить даже пролетающий над ней кукурузник. И Сисси сбегает от мамаши и ее комплексов на хайвей, который в итоге приведет ее на «Ранчо Красоты», где обитают девушки-ковбои. Справедливости ради стоит отметить, что практически все актеры в этом фильме (среди которых Киану Ривз, Джон Хёрт, Шон Янг) сыграли самые свои странные роли. Кроме Удо Кира, которому не привыкать.

«Дженнифер 8»

«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман

В детективном триллере Брюса Робинсона Ума играет слепую девушку Хелену Робертсон, которую берет под свою защиту детектив Джон Берлин (Энди Гарсия). Берлин работает над делом маньяка, который неравнодушен к молоденьким слепым девицам, а Хелена, мало того, что по всем параметрам подходит на роль жертвы, так еще и невольно стала свидетельницей преступления. Разумеется, между недавно разведенным Берлином и его беззащитной подопечной возникает взаимная симпатия.

«Криминальное чтиво»

«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман

Это сейчас «Криминальное чтиво» уже обросло крепкой броней классики и торчит отсылками в десятках других фильмах со всего мира. Но в 1994 году он был подобно свежему глотку в жанре криминальных комедий, а роль странноватой Мии Уоллес принесла Уме Туман мировую известность, номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» и заняла одно из центральных мест в иконостасе поп-культуры. Студия Мирамакс (во главе с печально известным Харви Вайнштейном) видела в этой роли Мэг Райан, Холли Хантер или Джулию Робертс. Но последняя озвучила неприемлемый для независимого кино гонорар. Тарантино подумывал пригласить на роль Ким Бейсингер или Мэг Тилли, но потом встретил Уму и предложил роль ей. Самое забавное, что наибольшие сложности в работе над ролью возникли у Умы во время съемок танца. Турман чувствовала себя неловко, ей казалось, что она ужасно двигается и выглядит глупо. Для Траволты, который занимался танцами с детства и заработал славу ролями в музыкальных фильмах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин», подобные проблемы не существовали. А из-за Турман Тарантино порядком намучился: он удалял людей со съемочной площадки, чтобы как-то раскрепостить Уму, показывал ей сцены танцующих из фильма Годара «Банда аутсайдеров» и пытался добиться от нее эффекта «танцуй, как будто никто не видит». В итоге сцена, кажущаяся зрителям такой непринужденной и легкой, снималась 13 часов подряд.



«Продюсеры»

«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман

Попытки Тарантино раскрепостить Уму не прошли даром - в 2005 году она снялась в комедийном мюзикле «Проюсеры» (ремейк одноименного фильма Мела Брукса 1968 года), где и танцевала, и пела и ходила колесом, изображая шведскую секс-бомбу Уллу Ингу со смешным акцентом и манерами Мэрилин Монро.



Героиня Умы заявляется на пробы роли в мюзикле «Весна Гитлера» - аферистской постановки продюсера Макса Биалистока (Натан Лейн) и его бухгалтера Лео Блума (Мэттью Бродерик). С помощью этой постановки, которая заведомо обречена на провал, Блум и Биалисток планируют заработать денег и сбежать в Рио.
Апогей фильма - Ума Турман в костюме орла Третьего Рейха, восторженно поющая «Фюрер приближается! Фюрер приближается!».



«Нимфоманка: Часть 1»

«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман

Западные критики как-то справедливо заметили, что успех Умы Турман во многом зависит от участия в фильмах Тарантино. В промежутке между «Криминальным чтивом» и «Убить Билла» лучшее, что случилось с Турман - это фильм «Гаттака». Впрочем, там у актрисы чисто функциональная роль женщины-картонки, и ее полностью затмили Итан Хоук и Джуд Лоу. Но в 2013 году за «реабилитацию» Умы взялся еще один мастодонт независимого кино - Ларс фон Триер. И оно того определенно стоило. Эпизодическая роль Миссис Эйч - многодетной матери, которая заявляется вместе с детьми к молоденькой любовнице своего мужа и демонстрирует все стадии скандала - настоящий моноспектакль, гомерически смешная сцена, ставшая жемчужиной первой части этой драматической порно-дилогии.

«Аферисты поневоле» в прокате с 14 июня.

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Ума Турман станет матерью донора

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фильмы
Аферисты поневолеБанда аутсайдеровБриолинБэтмен и РобинГаттакаДаже девушки-ковбои иногда грустятДженнифер восемьКриминальное чтивоЛихорадка субботнего вечераМилый другМой лучший любовникНимфоманка: Часть 1Опасные связиПравда о кошках и собакахПродюсерыСамозванцыУбить Билла, часть 1Убить Билла, часть 2

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«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман фотографии
«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман фотографии
«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман фотографии
«А ты точно продюсер?»: 5 необычных ролей Умы Турман фотографии
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