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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Оксана Акиньшина и Екатерина Климова

13 июня
2018 год

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13 июня 2018
Со 2 по 10 июня в Сочи гремел главный российский кинофестиваль «Кинотавр», ежевечерне развлекая гостей премьерами и вечеринками. Мы собрали некоторые провалы и взлеты с красных дорожек, включая триумфальное закрытие (на котором случился конфуз с одинаковыми платьями и Яглыч с Деревянко в шортиках) в один плотный обзор отечественного фестивального стиля.

5 июня на премьере фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги» собрались Ксения Собчак, Максим Виторган, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Елена Коренева и Оксана Акиньшина.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Оксана Акиньшина

Ксения Собчак и Максим Виторган

Дмитрий Дюжев с женой

Елена Коренева

Александр Гордон привез на фестиваль свой новый фильм «Дядя Саша», который посмотрели Юлия Барановская (она сыграла одну из ролей в фильме), Анна Михалкова, Алена Свиридова и Катерина Шпица.

Юлия Барановская

Федор Бондарчук и Анна Михалкова

Алена Свиридова

Оксана Акиньшина

Александр Гордон с женой

Зазноба Данилы Козловского Ольга Зуева представила на фестивале свой режиссерский дебют «На районе» с Козловским в роли Кисы. Премьеру посетили Елена Летучая, Ирина Горбачева, Равшана Куркова, а вот Козловский не посетил. Но рядом с Зуевой постоял сыгравший в ее фильме Илья Маланин.

Ольга Зуева и Илья Маланин

Равшана Куркова

Елена Летучая

Наталья Бардо

Главное - не задерживать взгляд на нижней части костюма Ирины.

Ирина Горбачева

Оксана Акиньшина

Вечером того же дня Дуня Смирнова собрала аншлаг на премьере своего фильма «История одного назначения». Катерина Шпица, Екатерина Вилкова, Аглая Тарасова и Паулина Андреева в идентичных халатах, Мария Шалаева, Виктория Исакова и многие другие, включая Анатолия Чубайса, появились на красной дорожке тем вечером.

Раз халат

Аглая Тарасова и Милош Бикович

Два халат

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Виктория Исакова

Дуня Смирнова

Агния Дитковските

Екатерина Вилкова

Иван Макаревич

Катерина Шпица

Любовь Аксенова

Мария Шалаева

На премьеру нового фильма Анны Матисон «Заповедник» (по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова) пришли Ирина Гринева, Елена Захарова, Анатолий Белый, ну и, разумеется супруг режиссера и продюсер фильма Сергей Безруков.

Сергей Безруков и Анна Матисон

Анатолий Белый со спутницей

Наталья Лесниковская

Мария Шалаева

Елена Захарова

Дарья Повереннова и Ирина Гринева

В предпоследний день фестиваля на традиционной вечеринке журнала L’Officiel собрались Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова и другие.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Елена Захарова

Светлана Ходченкова

Светлана Камынина прямиком и красной комнаты.

Светлана Камынина

А Аглая Тарасова, видимо, из детской.

Аглая Тарасова

Катерина Шпица

Виктория Исакова

Ну и наконец, десерт - церемония закрытия фестиваля, на красной дорожке которой царила, неожиданно, красота и гармония. Однако не обошлось без пары-тройки курьезов. Виктория Толстоганова и Алена Свиридова появились в одинаковых платьях, и что-то нам подсказывает, что не сговариваясь.

Алена Свиридова

Виктория Толстоганова

Яглыч с Деревянко устроили шоу "брюки превращаются".

Павел Деревянко и Владимир Яглыч

А Светлана Ходченкова под действием сильнейшего гипноза и шантажа надела это красное платье.

Светлана Ходченкова

Анна Слю

Паулина и Федор

Дмитрий Дюжев с супругой

Сергей Безруков и Анна Матисон

Светлана Камынина

Сабина Ахмедова

Рената Пиотровски

Ольга Зуева

Любовь Аксенова

Катерина Шпица

Елена Захарова

Гела Месхи и Екатерина Климова

Екатерина Вилкова

Агния Дитковските

Оксана Акиньшина

Равшана Куркова

Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

Аглая Тарасова

Анна Банщикова

Ирина Гринева

Марьяна Спивак

Иван Макаревич
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