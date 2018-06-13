Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Оксана Акиньшина и Екатерина Климова

Со 2 по 10 июня в Сочи гремел главный российский кинофестиваль «Кинотавр»
, ежевечерне развлекая гостей премьерами и вечеринками. Мы собрали некоторые провалы и взлеты с красных дорожек, включая триумфальное закрытие (на котором случился конфуз с одинаковыми платьями и Яглыч
с Деревянко
в шортиках) в один плотный обзор отечественного фестивального стиля.
5 июня на премьере фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги»
собрались Ксения Собчак
, Максим Виторган
, Паулина Андреева
, Федор Бондарчук
, Елена Коренева
и Оксана Акиньшина
.
Александр Гордон
привез на фестиваль свой новый фильм «Дядя Саша»
, который посмотрели Юлия Барановская (она сыграла одну из ролей в фильме
), Анна Михалкова
, Алена Свиридова
и Катерина Шпица
.
Зазноба Данилы Козловского Ольга Зуева
представила на фестивале свой режиссерский дебют «На районе»
с Козловским в роли Кисы. Премьеру посетили Елена Летучая
, Ирина Горбачева
, Равшана Куркова
, а вот Козловский не посетил. Но рядом с Зуевой постоял сыгравший в ее фильме Илья Маланин
.
Главное - не задерживать взгляд на нижней части костюма Ирины.
Вечером того же дня Дуня Смирнова
собрала аншлаг на премьере своего фильма «История одного назначения»
. Катерина Шпица
, Екатерина Вилкова
, Аглая Тарасова
и Паулина Андреева
в идентичных халатах, Мария Шалаева
, Виктория Исакова
и многие другие, включая Анатолия Чубайса, появились на красной дорожке тем вечером.
Раз халат
Два халат
На премьеру нового фильма Анны Матисон «Заповедник»
(по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова) пришли Ирина Гринева
, Елена Захарова
, Анатолий Белый
, ну и, разумеется супруг режиссера и продюсер фильма Сергей Безруков
.
В предпоследний день фестиваля на традиционной вечеринке журнала L’Officiel собрались Паулина Андреева
, Светлана Ходченкова
, Виктория Исакова
и другие.
Светлана Камынина
прямиком и красной комнаты.
А Аглая Тарасова
, видимо, из детской.
Ну и наконец, десерт - церемония закрытия фестиваля, на красной дорожке которой царила, неожиданно, красота и гармония. Однако не обошлось без пары-тройки курьезов. Виктория Толстоганова
и Алена Свиридова
появились в одинаковых платьях, и что-то нам подсказывает, что не сговариваясь.
Яглыч
с Деревянко
устроили шоу "брюки превращаются".
А Светлана Ходченкова
под действием сильнейшего гипноза и шантажа надела это красное платье.
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