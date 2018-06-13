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Мэг Райан призналась, что никогда не хотела быть актрисой

13 июня
2018 год

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13 июня 2018
Мэг Райан дала интервью Гвинет Пэлтроу на ЗОЖ-саммите In Goop Health, который проходил в Лос-Анджелесе. Мэг давно не появлялась на экранах, из чего многие заключили, что ее актерская карьера подошла к концу. Сама Мэг даже не отрицает этого:

«Я никогда не стремилась стать актрисой. В школе я занималась журналистикой и была очень любопытной. Мне бы хотелось вернуться назад и посмотреть, кем бы я могла стать. Я никогда и не хотела быть актрисой. Для меня быть знаменитостью все равно, что быть наблюдателем».

Мэг Райан призналась, что никогда не хотела быть актрисой

Также Райан высказалась о цене, которую приходится платить за известность.

«Когда ты становишься известной личностью, вокруг тебя всегда появляется определенная пустота, которую люди заполняют своим представлением о тебе. О чем бы ты там себе не думал, людям в большей степени наплевать на это. Они хотят знать только то, что сами себе вообразили. Поэтому зачастую ты получаешь такие комментарии в свой адрес, которые на самом деле не имеют к тебе ни малейшего отношения».
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Мэг Райан призналась, что никогда не хотела быть актрисой фотографии
Мэг Райан призналась, что никогда не хотела быть актрисой фотографии
Мэг Райан призналась, что никогда не хотела быть актрисой фотографии
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№ 1
nehochuha (москва)   13.06.2018 - 07:29
Боже! Как плохо выглядит, я её даже не узнала. читать далее>>
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