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Президент РФ выразил соболезнования семье Станислава Говорухина

14 июня
2018 год

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14 июня 2018
14 июня ушел из жизни народный артист РФ, кинорежиссер Станислав Говорухин. Предположительно, 82-летний артист скончался от сердечной недостаточности.

Президент РФ выразил соболезнования семье Станислава Говорухина

О случившемся сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на утреннем собрании депутаты почтили память режиссера минутой молчания.

Не остался в стороне и президент России Владимир Путин. Он направил семье Говорухина телеграмму с соболезнованиями.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что Путин и Говорухин были в тесных дружеских отношениях.

Прощание с кинорежиссером Станиславом Говорухиным состоится 16 июня в 9:00 МСК. О месте захоронения не сообщается, но, вероятнее всего, это будет Новодевичье кладбище.
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Станислав Говорухин

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Президент РФ выразил соболезнования семье Станислава Говорухина фотографии
Президент РФ выразил соболезнования семье Станислава Говорухина фотографии
Президент РФ выразил соболезнования семье Станислава Говорухина фотографии
Президент РФ выразил соболезнования семье Станислава Говорухина фотографии
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