Президент РФ выразил соболезнования семье Станислава Говорухина

14 июня ушел из жизни народный артист РФ, кинорежиссер Станислав Говорухин
. Предположительно, 82-летний артист скончался от сердечной недостаточности.
О случившемся сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин
. По его словам, на утреннем собрании депутаты почтили память режиссера минутой молчания.
Не остался в стороне и президент России Владимир Путин
. Он направил семье Говорухина телеграмму с соболезнованиями.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны»
, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Песков также добавил, что Путин и Говорухин были в тесных дружеских отношениях.
Прощание с кинорежиссером Станиславом Говорухиным состоится 16 июня в 9:00 МСК. О месте захоронения не сообщается, но, вероятнее всего, это будет Новодевичье кладбище.
обсуждение >>