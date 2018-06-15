Семену Слепакову пришлось оправдаться за песню про сборную России по футболу

Песня сразу же взорвала интернет. Общество разделилось на два лагеря: одни посмеялись над остроумными замечаниями музыканта, другие же выразили свое негодование по поводу услышанного.
В числе последних оказался депутат из Чечни Джамбулат Умаров. Он назвал юмор Семена Слепакова «низкопробным» и заявил, что Слепакову следует извиниться и перед сборной, и Кадыровым.
Однако сам глава Чеченской республики в своем микроблоге написал, что посмеялся над песней Слепакова.
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», - поделился Кадыров.
«Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и хипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было Желаю им удачи и надеюсь, что Они Выступят достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира», – написал Семен Слепаков.
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