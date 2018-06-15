Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Семену Слепакову пришлось оправдаться за песню про сборную России по футболу

15 июня
2018 год

Лайфстайл >>
15 июня 2018
Накануне Чемпионата мира по футболу Семен Слепаков опубликовал в сети свое новое музыкальное произведение. В песне бард в очередной раз высмеял сборную России и предложил назначить тренером Рамзана Кадырова.



Песня сразу же взорвала интернет. Общество разделилось на два лагеря: одни посмеялись над остроумными замечаниями музыканта, другие же выразили свое негодование по поводу услышанного.

В числе последних оказался депутат из Чечни Джамбулат Умаров. Он назвал юмор Семена Слепакова «низкопробным» и заявил, что Слепакову следует извиниться и перед сборной, и Кадыровым.

Однако сам глава Чеченской республики в своем микроблоге написал, что посмеялся над песней Слепакова.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», - поделился Кадыров.

Сегодня Семен решил все-таки оправдаться перед своими подписчиками и написал обращение в Инстаграме.

«Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и хипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было Желаю им удачи и надеюсь, что Они Выступят достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира», – написал Семен Слепаков.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост
Поиск по меткам
интернетмузыкасоцсети
персоны
Семён Слепаков

фотографии >>
Семену Слепакову пришлось оправдаться за песню про сборную России по футболу фотографии
Семену Слепакову пришлось оправдаться за песню про сборную России по футболу фотографии
Семену Слепакову пришлось оправдаться за песню про сборную России по футболу фотографии
Семену Слепакову пришлось оправдаться за песню про сборную России по футболу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Станислав Говорухин
14 июня ушёл из жизни режиссёр Станислав Говорухин.
Гио Хуцишвили
11 июня ушёл из жизни актёр Гио Хуцишвили.
Татьяна Малыщицкая
9 июня скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.
Игорь Охлупин
9 июня ушёл из жизни актёр Игорь Охлупин.
Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.

День рождения >>

Иван Агафонов
Анна Ковальчук
Вильма Кутавичюте
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Татьяна Солнцева
Дмитрий Сутырин
Джеймс Белуши
Кортни Кокс
Хорхе Риверо
Хелен Хант
Нил Патрик Харрис
Джонни Холлидей
Эрланд Юсефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
Невероятные приключения факира
драма, комедия, приключения, экранизация
Бельгия, Индия, Франция, 2018
Суперсемейка 2
боевик, комедия, приключения
США, 2018
Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью