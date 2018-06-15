Роза Сябитова рассказала о наставлениях Познера

Телеведущая и самая известная сваха страны Роза Сябитова
дала большое интервью изданию «Вокруг ТВ», где поведала свою историю построения карьеры.
Путь к известности у телеведущей был тернистый. В разгар 90-х ее муж Михаил Сябитов скончался от инфаркта, и Роза осталась одна с двумя детьми на руках. Желание обеспечить образование сыну и дочери сподвигло ее на отчаянный шаг.
«Моя мотивация стать звездой весьма банальна. Мне нужно было поднимать на ноги детей, дать им прекрасное образование. А как это сделать, если мне уже под сорок, я не занимаюсь проституцией, и у меня нет каких-то производств? Стать знаменитой. Тут все достаточно просто: надо показать себя в телевизоре, на радио и писать книги. Собственно, с этого я и начала»
, – рассказала Сябитова.
Когда Роза решила построить телевизионную карьеру, она начала принимать крайние меры. Чтобы добиться желаемого, Сябитова солгала, что она писательница. Созналась в содеянном Роза только после подписания первого контракта.
Сваха также рассказала, что однажды ей дал ценный совет Владимир Познер
. Журналист призвал Розу оставаться самой собой. По его мнению, человек сможет назвать себя звездой только после того, как на него сделают пародию.
«Спасибо Владимиру Познеру: именно он рассказал мне, как стать знаменитой. Он сказал: «Чтобы стать знаменитым – надо идти к этому, а чтобы идти к этому – надо выделяться. Никогда никого не копируй!». Сначала я на уровне интуиции понимала, что бесполезно продвигать себя через фамилию – надо через дело, потом мне подсказал и он. Я постоянно говорила, что я – сваха. Все мои программы были про психологию и взаимоотношения. И людям это было интересно!»
, - поделилась Сябитова.
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