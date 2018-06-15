Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роза Сябитова рассказала о наставлениях Познера

15 июня
2018 год

Лайфстайл >>
15 июня 2018
Телеведущая и самая известная сваха страны Роза Сябитова дала большое интервью изданию «Вокруг ТВ», где поведала свою историю построения карьеры.

Роза Сябитова рассказала о наставлениях Познера

Путь к известности у телеведущей был тернистый. В разгар 90-х ее муж Михаил Сябитов скончался от инфаркта, и Роза осталась одна с двумя детьми на руках. Желание обеспечить образование сыну и дочери сподвигло ее на отчаянный шаг.

«Моя мотивация стать звездой весьма банальна. Мне нужно было поднимать на ноги детей, дать им прекрасное образование. А как это сделать, если мне уже под сорок, я не занимаюсь проституцией, и у меня нет каких-то производств? Стать знаменитой. Тут все достаточно просто: надо показать себя в телевизоре, на радио и писать книги. Собственно, с этого я и начала», – рассказала Сябитова.

Когда Роза решила построить телевизионную карьеру, она начала принимать крайние меры. Чтобы добиться желаемого, Сябитова солгала, что она писательница. Созналась в содеянном Роза только после подписания первого контракта.

Сваха также рассказала, что однажды ей дал ценный совет Владимир Познер. Журналист призвал Розу оставаться самой собой. По его мнению, человек сможет назвать себя звездой только после того, как на него сделают пародию.

«Спасибо Владимиру Познеру: именно он рассказал мне, как стать знаменитой. Он сказал: «Чтобы стать знаменитым – надо идти к этому, а чтобы идти к этому – надо выделяться. Никогда никого не копируй!». Сначала я на уровне интуиции понимала, что бесполезно продвигать себя через фамилию – надо через дело, потом мне подсказал и он. Я постоянно говорила, что я – сваха. Все мои программы были про психологию и взаимоотношения. И людям это было интересно!», - поделилась Сябитова.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Светлана Светличная рассказала о своем 25-дневном браке
Поиск по меткам
интернетоткровениетв
персоны
Владимир ПознерРоза Сябитова

фотографии >>
Роза Сябитова рассказала о наставлениях Познера фотографии
Роза Сябитова рассказала о наставлениях Познера фотографии
Роза Сябитова рассказала о наставлениях Познера фотографии
Роза Сябитова рассказала о наставлениях Познера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Станислав Говорухин
14 июня ушёл из жизни режиссёр Станислав Говорухин.

День рождения >>

Иван Агафонов
Анна Ковальчук
Вильма Кутавичюте
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Татьяна Солнцева
Дмитрий Сутырин
Джеймс Белуши
Кортни Кокс
Хорхе Риверо
Хелен Хант
Нил Патрик Харрис
Джонни Холлидей
Эрланд Юсефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
Невероятные приключения факира
драма, комедия, приключения, экранизация
Бельгия, Индия, Франция, 2018
Суперсемейка 2
боевик, комедия, приключения
США, 2018
Дело Собчака
биография
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Пылающий»
Ролики фильмов

«Пылающий»

Фильм южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона, получивший на 71 Каннском кинофестивале самые высокие оценки критиков.