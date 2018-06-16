Сергей Безруков выпустил сингл в поддержку сборной России по футболу

В разгар Чемпионата мира по футболу рок-группа «Крестный папа», основанная Сергеем Безруковым, представила клип на новую песню под названием «Прорываться».
«А вот и второй сингл нашей группы «КРЕСТНЫЙ ПАПА»... Песня называется #ПРОРЫВАТЬСЯ! Мы посвящаем эту песню открытию Чемпионата Мира по футболу! И конечно же, победе нашей сборной в первом матче Чемпионата!!! А также всем спортсменам, всем фанатам футбола! Мы очень надеемся на победу нашей сборной, на хорошую игру, на борьбу! По-другому и не скажешь - желаем #ПРОРЫВАТЬСЯ!!!», - написал Безруков в своем Инстаграме.
Комментируя свой клип, артист отметил, что новое музыкальное произведение группы «Крестный папа» представлено в поддержку нашей сборной.
«Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, которая называется «Прорываться», поднять им настроение. Смысл песни, я думаю, понятен, название говорит само за себя. Пришла пора прорываться».
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