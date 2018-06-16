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Сергей Безруков выпустил сингл в поддержку сборной России по футболу

16 июня
2018 год

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16 июня 2018
В разгар Чемпионата мира по футболу рок-группа «Крестный папа», основанная Сергеем Безруковым, представила клип на новую песню под названием «Прорываться».



«А вот и второй сингл нашей группы «КРЕСТНЫЙ ПАПА»... Песня называется #ПРОРЫВАТЬСЯ! Мы посвящаем эту песню открытию Чемпионата Мира по футболу! И конечно же, победе нашей сборной в первом матче Чемпионата!!! А также всем спортсменам, всем фанатам футбола! Мы очень надеемся на победу нашей сборной, на хорошую игру, на борьбу! По-другому и не скажешь - желаем #ПРОРЫВАТЬСЯ!!!», - написал Безруков в своем Инстаграме.

Комментируя свой клип, артист отметил, что новое музыкальное произведение группы «Крестный папа» представлено в поддержку нашей сборной.

«Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, которая называется «Прорываться», поднять им настроение. Смысл песни, я думаю, понятен, название говорит само за себя. Пришла пора прорываться».

Мотивирующий клип для российской сборной также выпустила уругвайская актриса и певица Наталья Орейро. Она даже специально приехала в Москву, чтобы презентовать его. Не осталась равнодушной и универсальная российская звезда Ольга Бузова, которая одна из первых выпустила тематический клип «Чемпион».
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Сергей Безруков выпустил сингл в поддержку сборной России по футболу фотографии
Сергей Безруков выпустил сингл в поддержку сборной России по футболу фотографии
Сергей Безруков выпустил сингл в поддержку сборной России по футболу фотографии
Сергей Безруков выпустил сингл в поддержку сборной России по футболу фотографии
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