«Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт

Вот уже шесть лет прошло с того момента, как Роберт Паттинсон
и Кристен Стюарт
расстались. Однако Роберт до сих пор вспоминает этот роман в беседах с журналистами. Именно так Стюарт недавно попала в список самых запоминающихся партнерш Паттинсона по фильмам.
«Я работал с актрисами, которых можно сравнить с электростанциями. Это Миа Васиковска, Кристин Скотт Томас, Ума Турман, Кристен Стюарт. Кристен тоже, да»
, – рассказал актер в одном из недавних интервью.
Кстати, на прошлой неделе прошел слух о воссоединении вампирской пары. На дне рождения Лили-Роуз Депп
звезды «Сумерек»
, очевидно, были рады встрече друг с другом и даже обнялись. Но все это лишь домыслы фанатов. Кристен Стюарт вот уже полтора года состоит в отношениях с моделью Стеллой Максвелл.
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