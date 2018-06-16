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«Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт

16 июня
2018 год

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16 июня 2018
Вот уже шесть лет прошло с того момента, как Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт расстались. Однако Роберт до сих пор вспоминает этот роман в беседах с журналистами. Именно так Стюарт недавно попала в список самых запоминающихся партнерш Паттинсона по фильмам.

«Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт

«Я работал с актрисами, которых можно сравнить с электростанциями. Это Миа Васиковска, Кристин Скотт Томас, Ума Турман, Кристен Стюарт. Кристен тоже, да», – рассказал актер в одном из недавних интервью.

Кстати, на прошлой неделе прошел слух о воссоединении вампирской пары. На дне рождения Лили-Роуз Депп звезды «Сумерек», очевидно, были рады встрече друг с другом и даже обнялись. Но все это лишь домыслы фанатов. Кристен Стюарт вот уже полтора года состоит в отношениях с моделью Стеллой Максвелл.
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«Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт фотографии
«Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт фотографии
«Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт фотографии
«Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт фотографии
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обсуждение >>
№ 1
cam3000 (Санкт-Петербург)   16.06.2018 - 23:56
чего же он не признается, что их "роман" был прописан в контракте продюсерами. читать далее>>
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