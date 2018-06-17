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Иван Ургант спародировал Егора Крида и шоу «Холостяк»

17 июня
2018 год

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17 июня 2018
Две недели назад в эфир вышел финальный выпуск 6-го сезона шоу «Холостяк», в котором Егор Крид отдал предпочтение в виде кольца Дарье Клюкиной.



Однако спустя некоторое время выяснилось, что отношения Егора и Дарьи не сложились. 15 июня Егор Крид и Тимати стали гостями шоу «Вечерний Ургант», где не постеснялись пошутить над финалисткой «Холостяка», предположив, что она может попробовать свои силы в аналогичном проекте в борьбе за сердце Ольги Бузовой.

Иван Ургант спародировал Егора Крида и шоу «Холостяк»

Иван Ургант, в свою очередь, не упустил возможности представить жиденькую пародию на финальный эпизод «Холостяка».

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Иван Ургант спародировал Егора Крида и шоу «Холостяк» фотографии
Иван Ургант спародировал Егора Крида и шоу «Холостяк» фотографии
Иван Ургант спародировал Егора Крида и шоу «Холостяк» фотографии
Иван Ургант спародировал Егора Крида и шоу «Холостяк» фотографии
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