Елена Яковлева рассказала о письмах поклонника из тюрьмы

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Главная тема Мобильное кино: 13 фильмов, снятых на смартфон Нет предела совершенству

Новости кино Алекс Курцман возглавил второй сезон сериала «Звёздный путь: Дискавери» Руководство канала CBS уволило шоураннеров Гретхен Берг и Аарона Харбертса в разгар съёмок продолжения.

Новости кино Бобби Фаррелли исполнилось 60 лет Один из знаменитых братьев-комедиографов празднует юбилей.

Обзор сериалов Что нужно знать про «Больницу Никербокер» 18 июня на телеканале «Че» начнут показывать «Больницу Никербокер», один из самых успешных и необычных сериалов последнего времени

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