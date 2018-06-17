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Елена Яковлева рассказала о письмах поклонника из тюрьмы

17 июня
2018 год

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17 июня 2018
Елена Яковлева поделилась со своими подписчиками в Инстаграме жутковатой историей о поклоннике, который писал ей любовные письма из тюрьмы. И всерьез рассчитывал на то, что актриса его дождется. После этих писем Елена начала смотреть с опаской на всех незнакомых мужчин с гвоздиками в руках.

Елена Яковлева рассказала о письмах поклонника из тюрьмы

«Когда по всему миру уже была показана «Интердевочка», и везде она имела бешеный успех, мне пришло письмо из тюрьмы. Мужчина писал о том, как он меня любит, и требовал, чтобы я ждала его. Что-то в духе: «Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе.
Ты узнаешь меня сразу — я буду ждать тебя с тремя гвоздиками». Конечно, я была в ужасе! И этим ужасом становился каждый мужчина, у которого в руках я видела гвоздики. Особенно когда выходила со служебного выхода из театра, а такой мужчина стоял на улице — я пулей неслась обратно».
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Елена Яковлева рассказала о письмах поклонника из тюрьмы фотографии
Елена Яковлева рассказала о письмах поклонника из тюрьмы фотографии
Елена Яковлева рассказала о письмах поклонника из тюрьмы фотографии
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