Иван Ургант спародировал Егора Крида и шоу «Холостяк»

Две недели назад в эфир вышел финальный выпуск 6-го сезона шоу «Холостяк», в котором Егор Крид отдал предпочтение в виде кольца Дарье Клюкиной.
Однако спустя некоторое время выяснилось, что отношения Егора и Дарьи не сложились. 15 июня Егор Крид и Тимати стали гостями шоу «Вечерний Ургант», где не постеснялись пошутить над финалисткой «Холостяка», предположив, что она может попробовать свои силы в аналогичном проекте в борьбе за сердце Ольги Бузовой.
Иван Ургант, в свою очередь, не упустил возможности представить жиденькую пародию на финальный эпизод «Холостяка».
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