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Николь Кидман рассказала о потере ребенка от Тома Круза

2 июня
2018 год

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2 июня 2018
Николь Кидман появилась на обложке июльского номера журнала Tatler и дала изданию большое интервью. Отдельной темой беседы стали отношения актрисы с Томом Крузом, а именно трагическая сторона их семейной жизни.

Николь Кидман рассказала о потере ребенка от Тома Круза

В браке с Томом Крузом у Николь Кидман не было своих детей. В начале их романа у актрисы случилась внематочная беременность. Тогда пресса ошибочно преподнесла случившееся как выкидыш, но спустя несколько лет Николь прояснила ситуацию.

«Издания, распространившие новость, ошибочно сообщили о выкидыше… У меня был выкидыш в конце брака, но еще случилась внематочная беременность в начале отношений с мужем. Это стало большой травмой для меня», - рассказала она.

Николь Кидман рассказала о потере ребенка от Тома Круза

Актеры были вместе почти 10 лет. За несколько месяцев до расставания у Николь случился выкидыш. В интервью журналу Tatler Кидман рассказала о том, что она чувствовала в этот момент.

«Я познала острую тоску. Ту самую тоску. Это огромная, ноющая тоска. И потеря! О выкидыше не говорят. Это огромное горе для женщин. У меня была огромная боль и, с другой стороны, огромная радость. Пережив столько тоски и боли, я кричала от восторга, когда узнала, что у меня будет ребенок», - поделилась Кидман.

Хотя своих детей у пары не было, у Тома и Николь есть приемные - дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

От второго брака с певцом Китом Урбаном у Кидман есть две дочери – десятилетняя Сандэй Роуз, которую актриса родила самостоятельно, и восьмилетняя Фэйт Маргарет, выношенная и рожденная суррогатной матерью.
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Николь Кидман рассказала о потере ребенка от Тома Круза фотографии
Николь Кидман рассказала о потере ребенка от Тома Круза фотографии
Николь Кидман рассказала о потере ребенка от Тома Круза фотографии
Николь Кидман рассказала о потере ребенка от Тома Круза фотографии
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