Аманда Сайфред поделилась впечатлениями от материнства

В марте прошлого года Аманда Сайфред
родила первенца. В том же месяце она тайно вышла замуж
за актера Томаса Садоски
, с которым состояла в отношениях около двух лет.
Скоро на экраны выйдет вторая часть мюзикла «Mamma Mia!»
с Амандой Сайфред в главной роли. В преддверии этого события журнал Elle опубликовал интервью с актрисой, в котором молодая мама рассказала о сложностях материнства и о своей нетрадиционной свадьбе.
Интересно, что Аманда и ее возлюбленный сыграли свадьбу не сразу после объявления о беременности. Они поженились на скромной церемонии сразу после рождения ребенка. Но самое странное, что Сайфред назвала главной причиной проведения церемонии победу Дональда Трампа на выборах. По ее словам, вокруг царило настоящее безумие, и она почувствовала, что это самый подходящий момент для свадьбы.
Сайфред также отметила, что с появлением дочери стала серьезнее и мудрее.
«Я чувствую теперь, когда у меня есть дочка, что без сомнения несу за нее ответственность. Вот что я выучила, заведя ребенка: не воспринимай все близко сердцу, потому что это пустая трата времени»
, - рассказала актриса.
По мнению Аманды, именно родительский опыт делает человека более ответственным.
Кроме того, Сайфред затронула в интервью нашумевшую тему сексуальных домогательств. Она заявила, что движения против насилия вдохновили людей не бояться говорить правду.
«Ты хочешь сохранить свою работу, здравомыслие, репутацию. Сейчас это возможно: мы убедились, что никто больше не замалчивает проблемы, не чувствует себя некомфортно или запятнано»
.
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