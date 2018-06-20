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43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой

20 июня
2018 год

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20 июня 2018
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория впервые стала мамой в свои 43 года. Вечером 19 июня у актрисы родился сын. Назвать мальчика решили Сантьяго Энрике.

43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой

«Мы так благодарны за это счастье», - поделилась Лонгория.

Два года назад Ева вышла замуж за президента латиноамериканской медиа-компании «Televisa» Хосе Антонио Бастона. Впервые актриса намекнула о своем интересном положении, опубликовав фото с уже заметно округлившимся животом, в начале января. Однако пресса прознала обо всем значительно раньше.

43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой

В одном из интервью Лонгория призналась, что не имеет представлений о материнстве, поэтому занимается серьезной теоретической подготовкой.

«Я ничего не знаю о материнстве, хотя у меня много племянниц и подруг, у которых есть дети. Поэтому я очень много читаю различной литературы на эту тему».
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43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой фотографии
43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой фотографии
43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой фотографии
43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой фотографии
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